Západní síly na frontě by znamenaly vyhlášení války Rusku, říká analytik o Macronových slovech

Lidovky.cz: Dovedete si v kontextu včerejšího prohlášení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který fakticky řekl, že nevylučuje nasazení vojáků NATO na Ukrajině, představit, že by k něčemu takovému skutečně došlo?

V tuhle chvíli nikoliv, ale neznamená to, že situace se nemůže změnit s ohledem na další průběh konfliktu. Je tu eminentní zájem Západu, aby Rusko na Ukrajině nezvítězilo. Nasazení jednotek NATO by však znamenalo obrovské riziko přímé konfrontace s ozbrojenými silami Ruské federace, čemuž se dosud Západ vyhýbal.

Lidovky.cz: Proč to podle vás Macron zmínil zrovna teď?