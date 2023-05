Ruský úder hosta z Číny minul, jednal s Ukrajinci o příměří i obchodu. Pak Kyjev zasáhl další raketový útok

Poté, co prezident země Si Ťin-pching zavítal v březnu do Ruska za Vladimirem Putinem a koncem dubna telefonicky hovořil s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, navštívil nyní Ukrajinu čínský posel v podobě zvláštního zmocněnce pro euroasijské záležitosti Li Chuej. V Kyjevě byl od úterý do středy a kromě možné cesty k míru se jednalo i o obchodu.

Výše postavený zástupce čínských diplomatických kruhů se od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru loňského roku v Kyjevě ještě neobjevil. Li Chuej se přitom sešel nejen se Zelenským, ale i s ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou. Podle agentury Reuters je vyzval k vytvoření podmínek pro mírové rozhovory.

Nyní má čínský vyslanec v plánu navštívit ještě Polsko, Francii, Německo a také Rusko, kde dříve působil jako velvyslanec.

„Čína je ochotna podporovat mezinárodní společenství, aby vytvořilo co největší společný jmenovatel pro řešení ukrajinské krize, a je ochotna vyvinout vlastní úsilí s cílem zastavit boje a co nejrychleji obnovit mír,“ stálo v prohlášení čínské diplomacie týkající se Liovy cesty.

Už koncem února vydal Peking 12bodový dokument nazvaný Čínské stanovisko k politickému urovnání ukrajinské krize, kde se mimo jiné psalo o nezbytnosti obnovení přímého dialogu mezi Moskvou a Kyjevem a usednutí za jednací stůl.

Ukrajinsko-čínská spolupráce

Cestu k míru však podle Kuleby nebude možné nalézt, pokud Rusové neopustí obsazené oblasti. „Ukrajina nepřijme žádné návrhy, které by předpokládaly ztrátu jejího území nebo zmrazení konfliktu,“ sdělil Liovi šéf ukrajinské diplomacie Kuleba, citovaný médii. Čína přitom ruskou invazi od jejího začátku doposud neodsoudila a mluví o ní výhradně jako o „krizi“.

Tématem rozhovorů ale nebyla pouze válka, obě strany se dle čínské diplomacie dohodly třeba i na pokračování vzájemně výhodné spolupráce. Kyjev a Peking jsou totiž pro sebe důležití hned v několika směrech, zejména pak těch ekonomických. Před válkou byla Čína zásadním odběratelem ukrajinských zemědělských produktů – dovážela odtud třetinu své spotřeby kukuřice a hlavním odběratelem byla i v případě ječmenu a slunečnicového oleje.

Kromě posilování vzájemného obchodu Čína v zemi u Černého moře ještě donedávna masivně investovala. „Obchod mezi oběma zeměmi sice v roce 2022 oproti předchozímu klesl o zhruba dvě třetiny, Čína však v minulosti na Ukrajině investovala do infrastrukturních projektů a v budoucnu by mohla hrát důležitou roli při poválečné rekonstrukci,“ řekla serveru Lidovky.cz už dříve Kara Němečková, odbornice na Čínu z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Ukrajinská dohoda o volném obchodu s Evropskou unií navíc dělá z Kyjeva atraktivní tranzitní trasu pro čínské zboží. Peking i díky tomu považuje Ukrajinu za jeden z hlavních dopravních uzlů své takzvané nové hedvábné stezky, která má ještě více posílit vliv čínského ekonomického impéria.

Intenzivní boje pokračují

Kyjev krátce po návštěvě Liho zasáhl v noci na čtvrtek další mohutný raketový útok, který nicméně podle ukrajinských představitelů zneškodnila protiletecká obrana. Šéf vojenské správy v Kyjevě Serhij Popko dle serveru Ukrajinska pravda konstatoval, že Rusové odpálili řízené střely z Kaspického moře.

Podle webu stanice BBC šlo již o devátý ruský vzdušný úder na ukrajinské hlavní město od začátku května. Vyplývá z toho, že zatímco Ukrajina se údajně připravuje na odborníky dlouho očekávanou protiofenzivu, Rusko poslední týdny stále zintenzivňuje vzdušné údery.

Zajímavostí pak je, že po úterních útocích Ukrajinci informovali o sestřelení šesti ruských nadzvukových střel Kinžal, což by byl z vojenského hlediska velký úspěch. Moskva událost popřela slovy, že tolik kinžalů na Ukrajinu nevyslala.

Naopak oznámila zásah systému protivzdušné obrany Patriot dodané Kyjevu ze Spojených států. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat k celé záležitosti včera řekl pouze to, že systém Patriot stále funguje, podle jiných zdrojů byl poškozen. Zpravodajství z fronty ani informace obou stran konfliktu ovšem nelze nezávisle ověřit.