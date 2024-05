Půjde Severní Irsko svou cestou? Soud tam odmítl britský imigrační zákon

Buď se budou muset vrátit do své domovské země, nebo do takzvané bezpečné třetí země, například do Rwandy. Informovala o tom agentura AP.

Soudce Michael Humphreys podle AP dospěl k závěru, že některé body zákona – například vyhošťování žadatelů o azyl, dětí a obětí pašeráků lidí bez jakéhokoli přezkoumání – jsou v Severním Irsku protizákonné.

Právní zástupkyně jednoho z žalujících Sinéad Marmionová řekla, že rozhodnutí soudu znemožní vládě vyhošťovat tyto osoby ze Severního Irska. Marmionová zastupuje 16letého žadatele o azyl z Íránu, jenž do Británie loni připlul v člunu.

Sunakův plán v ohrožení?

Britský premiér Rishi Sunak v pondělí řekl, že jeho vláda podnikne všechny kroky k obhájení svého postoje, a to i prostřednictvím odvolání. Závazky z Velkopáteční mírové dohody z roku 1998 by podle něj měly být interpretovány tak, jak byly zamýšleny, a ne rozšiřovány na témata jako ilegální migrace.

Stěžovatelé však argumentovali tím, že zásadní části imigračního zákona jsou neslučitelné s pobrexitovým Windsorským rámcem, na němž se loni dohodly Londýn a Evropská unie. Ujednání zaručovalo, že nebude oslabeno žádné z lidských práv chráněných na základě Velkopáteční dohody.

Imigrační zákon je hlavním nástrojem naplňování Sunakova slibu, že zastaví nebezpečné plavby žadatelů o azyl na vratkých člunech z Francie přes Lamanšský průliv k jižním břehům Anglie.