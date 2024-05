Fico je mimo ohrožení. Pellegrini: Na hovor o uklidnění situace nedozrál čas

„Poslední dny a tiskové konference nám ukázaly, že někteří politici jednoduše nejsou schopni základní sebereflexe ani po takovéto tragédii. Jakoby nepochopili, že právě jejich dosavadní kroky, vyjádření a nechutné útoky, nikoliv na konkurenční politické myšlenky, ale na jejich nositele, zásadně přispěly k napětí v naší společnosti,“ napsal Pellegrini v prohlášení a naznačil tak, že úterní jednání slovenských politických stran k uklidnění situace v zemi patrně nebude.

Ficova strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD) i vládní Slovenská národní strana (SNS) se dosud k účasti na jednání stavěly spíše vyhýbavě, opozice ji potvrdila. Další slovní přestřelku politiků mezitím vyvolala sobotní výzva opozičního hnutí Slovensko expremiéra Igora Matoviče, aby ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok v souvislosti se středečním postřelením premiéra atentátníkem rezignoval.

Vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák, který je blízkým Ficovým spolupracovníkem a který po Ficově hospitalizaci převzal ve vládě roli jejího lídra, uznal potřebu smíru a vzájemného respektu ve společnosti. Cesta k tomu podle něj ale nevede přes falešnou politickou korektnost.

Opoziční strany po atentátu spíše vyzývaly k uklidnění situace. V sobotu ale Matovič na tiskové konferenci vybídl ministra vnitra k rezignaci. To vyvolalo další vlnu slovních přestřelek mezi politiky.

Fica čeká dlouhá rekonvalescence

Zástupce nemocnice v Banské Bystrici, kde postřelený Fico leží, mezitím v neděli novináře informoval, že premiér je mimo ohrožení života. Jeho stav je ale podle něj vážný, rekonvalescence si proto vyžádá dlouhou dobu.

„Nadále je umístěn na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pozitivní prognóza, o které poslední tři dny hovoříme, je před námi. Nebudeme ho převážet z nemocnice, v této chvíli nejsme na stupni vítězů,“ doplnil na tiskové konferenci ministr obrany Kaliňák.

Podle dřívějších informací slovenských médií byla zvažována i možnost, že by Fico byl z Banské Bystrice převezen do Bratislavy. Právě ve slovenské metropoli politik bydlí.

Fico po atentátu podstoupil pětihodinovou operaci ve fakultní nemocnici v Banské Bystrici. V pátek mu pak lékaři při dalším zákroku odstranili odumřelou tkáň ze střelných zranění, které ministerský předseda utrpěl.

Útočníka, jenž na Fica střílel po výjezdním jednání vlády v Handlové, poslal v sobotu soud do vazby. Střelci, kterým je podle slovenských médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj C., za pokus o vraždu hrozí 25 let vězení nebo doživotí.