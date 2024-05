Atentát na Fica způsobil velký šok. Jsou patrné různé snahy obviňovat druhou stranu, říká politolog Lenč

Lidovky.cz: Ve čtvrtek zaznívaly na Slovensku apely z nejrůznějších stran k uklidnění situace po atentátu na premiéra Roberta Fica, lídři politických stran byli pozváni do prezidentského paláce. Může to být začátek něčeho, co by mohlo slovenskou společnost trochu uklidnit?



Slovenský politolog Jozef Lenč.

Možná by to mohlo fungovat, ten šok byl velký a ti, kteří zastávají důležité pozice, si uvědomili kritičnost situace. Bohužel jsou stále tací, kteří buď dávají přednost emocím, v lepším případě proto, že událost nezvládli duševně zpracovat správným způsobem, nebo se je dokonce politicky snažili využít. A uvidíme, do jaké míry tyto hlasy přehluší ty, které by mohly Slovenskou republiku po této tragické události pozitivně nasměrovat.

Lidovky.cz: Nepotřebovalo by Slovensko něco jako byl kdysi kulatý stůl, který pomohl v roce 1989 při přechodu k demokracii?