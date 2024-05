Zůstane Korčok v politice? Většina Slováků ho tam nechce, ukázal průzkum

Až 53 procent respondentů průzkumu si myslí, že by Korčok neměl vstupovat do slovenské stranické politiky. Dalších 12 procent oslovených odpovědělo, že neví. O průzkumu, který vznikal v druhé polovině dubna pro diskuzní pořad Na tělo na Markíze, v neděli informovala média.

Tvůrci dotazování se Slováků ptali také na to, zda by měl poražený kandidát vstoupit do existující politické strany, anebo založit novou. Z 35 procent lidí, kteří si Korčokovu politickou budoucnost přejí, bylo 20 procent pro vstup do některé ze stávajících stran, pro novou stranu pak 15 procent.

Korčok ve druhém kole prezidentských voleb získal 1,2 milionu hlasů, což je ještě víc, než před pěti lety získala současná hlava státu Zuzana Čaputová. Na výhru to však nestačilo a Korčok už během sčítání hlasů uznal porážku. V emotivním projevu tehdy protistraně vyčetl nefér kampaň plnou dezinformací.

Jeho rival Pellegrini ho opakovaně označoval za „kandidáta války“, s tématem války na Ukrajině a zapojení slovenských mužů do konfliktu pracovaly i jeho billboardy a obdobně se vyjadřovali i někteří další kandidáti na prezidenta či dezinformační portály. „Toto vám nezapomenu,“ prohlásil Korčok na pódiu ve svém volebním štábu s rodinou za zády.

Od té doby plní své sociální sítě slovy díků voličům, připomíná oblíbené momenty z kampaně, setkává se se svými příznivci, vyjadřuje se k různým událostem a chodí do politických debat. V jedné z nich pak avizoval, že by se rád i nadále angažoval ve veřejném prostoru – a tedy i v politice.

Před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu také oznámil, že podporuje opoziční strany Progresivní Slovensko (PS), Svoboda a Solidarita (SaS), Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) a Demokrati. Právě ty ho totiž podpořily v jeho kandidatuře na prezidenta. O své vlastní politické budoucnosti však ještě nic konkrétního neřekl. Podle deníku Sme minulý týden avizoval, že se v tomto smyslu vyjádří až po eurovolbách.

Největší podporu má nyní u voličů opozice. Průzkum ukázal, že pro Korčokův vstup do politiky je až 80 procent voličů SaS, podobně si stojí i u příznivců PS. Také voliči hnutí Slovensko (dříve OLaNO) Korčoka v další politické kariéře podporují. Pro by bylo 73 procent respondentů. Hnutí vede expremiér Igor Matovič, v jehož vládě Korčok nominovaný stranou SaS vedl resort diplomacie. Po sporech mezi Matovičem a SaS však rezignoval. V prezidentských volbách kandidoval i Matovič, ve druhém kole však Korčoka podpořil přímo ve štábu.

Naopak voliči vládních stran jsou podle průzkumu velmi proti tomu, aby se Korčok znovu angažoval ve stranické politice. Nelíbí se jim ani představa, že by se Pellegriniho volební rival stal lídrem sjednocené opozice. Celkem tuto myšlenku podporuje jen 29 procent účastníků průzkumu, proti je 60 procent dotazovaných.