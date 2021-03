Soumrak ivermektinu? Evropská léková agentura jej nedoporučuje používat při léčbě covidu. Česko ho dál povoluje

AMSTERDAM Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pondělí nedoporučila při léčbě a prevenci covidu-19 používat přípravek proti parazitům ivermektin. Doporučení vydala na základě posudku dosavadních studií. Účinek léku je nadále možné zkoumat při řádných klinických testech, informovala agentura na svých webových stránkách.

Ministerstvo zdravotnictví nezměnilo své stanovisko k léku ivermektin, který tento měsíc povolilo k experimentální léčbě covidu-19. V pondělí to sdělila mluvčí ministerstva Barbora Peterová.



Podobná stanoviska již dříve vydali i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a výrobce ivermektinu Merck. Podle této americké firmy analýza dostupných dat nedoložila bezpečnost a účinnost léku při onemocnění covid-19.



„Ačkoli je ivermektin obecně dobře snášen v dávkách schválených pro jiná onemocnění, vedlejší účinky se mohou zvýšit s mnohem většími dávkami, které by byly potřebné k získání takové koncentrace ivermektinu v plicích, jež by byla účinná (proti kronaviru),“ argumentuje v prohlášení EMA.

Ivermektin je v rámci EU ve formě tablet schválený při léčbě některých parazitárních onemocnění, jako mast jej lze využít u kožních onemocnění. Je také součástí veterinárních léků proti parazitům. EMA připomněla, že pro léčbu covidu-19 lék schválený není a že k jeho posouzení neobdržela žádnou žádost.

Česko svůj postoj nemění

Ministerstvo zdravotnictví nezměnilo stanovisko k léku ivermektin, který tento měsíc povolilo k experimentální léčbě covidu-19. V pondělí to sdělila mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Reagovala tak na pondělní vyjádření Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), která ivermektin při léčbě a prevenci covidu-19 nedoporučila. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který pro rozhodnutí ministerstva vypracoval dvě stanoviska, v pondělí zopakoval, že pro použití ivermektinu při léčbě covidu-19 není dostatečné množství dat. Pokud lékař lék předepíše, měl by k tomu přihlížet. Ústav to uvedl na svém webu.

Ministerstvo umožnilo 12. března podávat pacientům s covidem-19 lék ivermektin podle uvážení lékaře. Jako experimentální léčba se ale vyžaduje informovaný souhlas pacienta. Úřad už tehdy upozornil, že se jedná o léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech, a nelze ji proto považovat za součást standardní a standardizované odborné péče v léčbě pacientů s onemocněním covid-19. „Na stanovisku ministerstva zdravotnictví k léčivému přípravku ivermektin se nic nemění,“ napsala v pondělí Peterová.