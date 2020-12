Strmý pád úspěšného podnikatele. Čínskému režimu došla trpělivost se zakladatelem Alibaby Jackem Ma

Peking Čínský podnikatel Jack Ma patří mezi nejbohatší muže v zemi. Celkové jmění zakladatele gigantu Alibaba se pohybuje v řádu desítek miliard dolarů. Úspěšný byznysmen je pověstný sebevědomým vystupováním a odvážnou rétorikou. Na říjnovém summitu ovšem zašel daleko za hranu, kterou je komunistická Čína schopná tolerovat. A následoval tak strmý pád.

V říjnu se v Šanghaji konala technologická konference, na které Ma přítomným řekl, že se před svým projevem cítil nervózní a váhal, zdali má vůbec předstoupit, píše server Bloomberg.com. Nakonec ale přeci jen vystoupil - s dvacetiminutovou přednáškou o tom, jak komunistická vláda svými regulacemi podrývá rozvoj inovací v Číně.

Již v září zahájila Čína koordinovaný regulační zákrok, který zastavil veřejnou nabídku společnosti Ant a společně s dalšími přísnými antimonopolními kroky způsobil zhruba sedmnáctiprocentní tržní propad podnikatelovy firmy Alibaba.



V prosinci pak regulační orgány zahájily antimonopolní šetření Alibaby. Na Štědrý den čínská státní správa zveřejnila, že probíhá vyšetřování z důvodu podezření na monopolní praktiky, uvedl server Guardian.

Nikdo není víc než strana

Dlouho to přitom vypadalo, že Jack Ma našel úspěšný recept na to, jak se v komunistickém režimu udržet v čele největších společností v oblasti online obchodování a finančních technologií. Jak ale server Bloomberg dodává, Ma si musel být vědom blížící se laviny pravidel. Zejména proto, že vládní věřitele v jednom ze svých odvážných projevů nazval „starými muži, co nerozumí internetu“.

Zatímco probíhá vyšetřování jeho firem, Ma se drží spíše v povzdálí a veřejnému vystupování se vyhýbá. Jak ale serveru Bloomberg řekli podnikateli blízké zdroje, ačkoliv by se to mohlo zdát, Ma není na pokraji osobního pádu. Údajně mu ale bylo doporučeno, aby zůstával v zemi a nevycestovával.

Na celém případu se tak ukazuje, že Číně zřejmě došla trpělivost se superbohatými a vlivnými technologickými magnáty, které jsou pro komunistickou vládu stále častěji vnímáni jako hrozba, uvádí Bloomberg.

Přestože donedávna byli podnikatelé jako Ma hlavní hybatelé čínské ekonomiky, nyní se režim snaží ukázat svou sílu a to, že nikdo a nic není větší než vládní komunistická strana.

Rana Mitter, profesorka z Oxfordské univerzity, která se specializuje na čínskou politiku, k tomu pro Bloomberg dodává: „Čína se snaží ukázat, že nikdo není víc než strana. Zároveň ale potřebuje byznysmeny jako Ma k tomu, aby ukázala, že přeje úspěchu a že je pro podnikatele možné v zemi uspět.“

Tvrdé vládní kroky

Prvním krokem vlády bylo pozastavení procesu IPO, kdy finančnická společnost Ant vstupovala na burzu a její akcie tak byly poprvé přístupné široké veřejnosti. Rozhodnutí přišlo v noci na 3. listopadu a zaskočilo finančníky na burzách od New Yorku až po Šanhgaj. O týden později poté následoval 22stránkový manuál antimonopolních pravidel, který podle Bloombergu mnozí vnímali jako jakési „varování“ pro podnikatele jako je Ma, aby zmírnili svou rétoriku. Společně s manuálem přišly také pokyny pro konglomeráty, které jsou zapojeny do finančnictví či online bankovnictví podobně, jako Maova společnost Ant.



V prosinci pak z nejvyššího rozhodovacího orgánu přišlo rozhodnutí, že je potřeba přitvrdit - signál pro soukromé podniky, že mohou očekávat přísnější kontroly.

Impérium Jacka Ma je tak v krizovém režimu. Nejvyšší manažeři jsou v neustálém kontaktu s regulačními úřady, které samy nevědí, kterých částí podniku Ant by se měl podnikatel vzdát, aby omezil rizika, která podle režimu pro čínskou ekonomiku představuje. Krize se nevyhýbá ani společnosti Alibaba. Ta se sama zabývá antimonopolními zákony a regulacemi a navíc se jí přímo dotýkají i problémy Antu, neboť téměř většina transakcí uskutečňovaná na webech Alibaby je zprostředokována právě platební platformou Antu.

Zdánlivý „čínský sen“

Jack Ma, bývalý učitel, kterému se podařilo vybudovat jednu z největších asijských digitálních korporací, ztělesňuje generaci self-made podnikatelů, kterým se podařilo prosadit navzdory komunistickému režimu.

O to výraznější je to ale pád. Ma dlouho budoval svou image rebela boujícího se systémem. Nejprve se prosadil jako génius online obchodu se svou první společností Alibaba, ale je to jeho druhý výtvor, který zapříčinil strmý pád.

V době, kdy v Číně nebyly schváleny platební brány zahraničních společností přišel s Alipay - všudypřítomnou službou, kterou online zaplatíte téměř vše. Od půjčky až po dovážku jídla. A Alipay měla úspěch. O třetinu zvýšila úspěšnost online nákupů na 90 % a upevnila tak dominanci společnosti Ant v digitálních platbách, dodává server Bloomberg.

Odvážným počinem, který rozvířil vlny v přísně regulovaném sektoru státních bank, byl fond Yu’ebao, vytvořený společností Ant. Yu’ebao vyžadoval zůstatek 1 Čínský jüan a umožňoval výběr kdekoliv. Fond vznikl v roce 2013 a poměrně rychle slavil úspěch. Za necelý rok nashromáždil téměř 30 milionů uživatelů, čímž ale znovu vzbudil hněv místních tradičních bank.

Ma na kritiku bank reagoval ostrým veřejným prohlášením, ve kterém obvinil bankovní sektor ze zasahování svobody lidí v tom, kam ukládat své peníze. Podcenil ovšem moc čínských státních podniků, jejichž prosby k regulačním orgánům vyústily v pravidla omezující aktivity Ant, dodává Bloomberg.



V roce 2016 ovšem bývalý guvernér Čínské lidové banky Xiaochuan uznal, že Ant jako stínový věřitel podléhá lehčím kapitálovým požadavkům, než tradiční banky. Za působení Ma Lucy Peng, jakožto generální ředitelky Antu pak společnost přijala určité regulace. V současnosti platforma prodává podílové fondy pro více než 20 správců aktiv a uzavřela partnerství s přibližně 200 bankami na půjčky.



Další problémy

Nového minima dosáhl Maův vztah s čínskými úřady v roce 2015. Státní správa tehdy vydala zprávu, ve které společnost Alibaba obvinila z „krize důvěryhodnosti“. Společnosti údajně přepravovala padělky, přijímala úplatky a používala falešnou reklamu. Ma na obvinění reagoval svou typickou rétorikou a řekl, že údaje o uživatelích s Pekingem nebude nikdy sdílet. Pouze v extrémním případě, kdy by se jednalo o vyšetřování terorismu.

Hlasitý spor měl vliv na případné investory a zapříčinil pokles hodnoty akcií Alibaby. Aby krizi zahnal, navštívil Ma několikrát osobně regulační úřady a uznal potřebu zpřísnit dohled. Po osobních návštěvách úřad ustoupil a vydal dopis, který spor ukončil. Ukončení konfliktu vzbuzovalo naději investorů v Maovu schopnost se „vypořádat“ s režimem.

Konec čínského „playboye“

Určité příměří však skončilo v září tohoto roku. Společnost Ant se chystala vstoupit na burzu a odhadovaná hodnota byla vyčíslena na závratných 315 miliard dolarů (více než 6,5 bilionu korun).



Regulační úřady ovšem tvrdě zasáhly a zamezili podniku ve vstupu na burzu. „Není novinkou, že strana reguluje vše, včetně soukromých podniků a zejména soukromých finančních podniků, protože to bylo ... výslovně uvedeno v čínské ústavě,“ říká pro server Bloomberg Zhiwu Chen, profesor financí a ředitel Asia Global Institute na Hongkongské univerzitě. „Ale mnoho soukromých podnikatelů to nebralo vážně. Krok proti společnosti Ant tak byl pro spoustu lidí prozřením,“ dodává Chen.

2. listopadu byl Jack Ma s hlavními představiteli společnosti postaven před hlavní finanční regulační orgány v Pekingu. Ještě ten samý den byl vstup na burzu pozastaven a Ant od té doby podléhá poměrně podrobnému dohledu úřadů.

Od doby, kdy regulační orgány zabránily Antu ve vstupu na burzu se Ma drží stranou a na veřejnosti příliš nevystupuje. Je to výrazný rozdíl oproti tomu, kdy se setkával s Holywoodskými hvězdami a natáčel o sobě filmy.



Jak server Bloomberg uvádí, i v onom filmu se ale ukazuje tvrdá realita v komunistické Číně. Ikdyž jste jeden z nejbohatších lidí v zemi, vždy jste vydán na milost a nemilost režimu.