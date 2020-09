Trump a Biden jako národní hanba? ‚Nejhorší debata‘ stvrdila propastné příkopy

CLEVELAND/PRAHA První z prezidentských televizních debat v USA byla plná invektiv, osobních útoků i nepravdivých výroků. Agresivní tón udával Donald Trump, jeho vyzyvatel Joseph Biden si ale nenechal nic líbit.

„Můžeš laskavě zavřít ústa?“, „O nějaké chytrosti se v tvém případě vůbec nedá mluvit“ či „Ve světle všech těch lží, co jsi řekl, se už nedá věřit vůbec ničemu“. Jeden druhému neustále skáčou do řeči, překřikují se.



To není popis hašteření dvou puberťáků na fotbalovém plácku, ale jen malý výsek z debaty mezi dvěma muži, kteří kandidují na nejvýznamnější mocenský post světa. Na pozici prezidenta Spojených států amerických.

Devadesátiminutová televizní debata mezi úřadujícím prezidentem Donaldem Trumpem, který chce ve volbách konaných 3. listopadu svůj mandát obhájit, a jeho demokratickým vyzývatelem Josephem Bidenem byla v noci na úterý středoevropského času natolik útočná, že na věcná témata prakticky vůbec nedošlo. Formát debaty jich přitom stanovil šest, od koronavirové nákazy přes rasové nepokoje až po stav americké ekonomiky. Agresivní ovzduší a nadávky poletující z jedné i druhé strany však fakta zcela zatlačila do pozadí. A pokud na ně došlo, tak zejména Trump si skutečnost často výrazně „ohýbal“ ve svůj prospěch.

Hodina národní hanby

„Je to ta nejhorší prezidentská debata, jakou jsem kdy viděl,“ posteskl si na Twitteru Kevin Kruse, profesor historie z prestižní Princetonské univerzity. Svůj názor vyslovil ve chvíli, kdy přenos byl teprve ve třetině.

Po skončení akce přidali komentátoři amerických i světových médií – lhostejno jakého politického zabarvení – ještě mnohem tvrdší hodnocení. Podle listu The New York Times šlo o „rétorickou rvačku“, The Wall Street Journal zase píše o „depresivním divadle“. John. F. Harris, seniorní komentátor serveru Politico, zmiňuje „hodinu americké národní hanby“ s tím, že podle něj americká politika dosáhla nového dna. Bude se z něj vzpamatovávat dlouhé roky. Šlo o esenci toho nejhoršího, co jsme mohli čekat.



Že útočný, konfrontační styl zvolí Donald Trump se před duelem očekávalo. Že mu stejnou měrou bude oplácet jeho soupeř a dokonce místy přejde do protiútoku, bylo ale spíše překvapivé. Biden po celou dobu vypjaté debaty vůbec nepřipomínal „ospalého Joea, který na funkci nemá, jak se ho již měsíce snaží vykreslit Trump s odkazem na vysoký věk svého soupeře (Bidenovi je 77 let).

Tento fakt může být jedním z mála, který by jakožto výsledek debaty mohl jednomu z kandidátů přihrát nějaké politické body: Biden prokázal tvrdost a rozhodnost, tedy vlastnosti, které mu v minulosti někdy scházely. Jinak se ale komentáře napříč politickým spektrem shodují, že větší změny voličské přízně clevelandská debata nepřinesla. I protože ani jeden z kandidátů viditelně nezakolísal či neznejistěl. O „vítězi“ proto v tomto případě nemůže být řeč.

Měl být moderátor tvrdší?

První ze tří plánovaných prezidentských debat moderoval zkušený novinář Chris Wallace z televize Fox News. Ta je sice naladěna spíše protrumpovsky, nicméně Wallace si svojí novinářskou prací vydobyl uznání i u mnoha sympatizantů Demokratické strany.

Moderátor měl ovšem během prvního prezidentského duelu mimořádně těžkou práci a nedařilo se mu oba kandidáty umravňovat, aby dodržovali předem dohodnutý formát. Zejména Trump často překřikoval nejen Bidena, ale i samotného Wallace.

Podle řady komentátorů měl být Wallace na oba soupeře tvrdší – možná by pak došlo i na konkrétní témata. List The Guardian napsal, že Wallace vypadal jako bezmocný fotbalový rozhodčí, který se chce vytratit poté, co se mužstva do sebe pustí pěstmi, zatímco podle komentátora a bývalého poradce exprezidenta Baracka Obamy Bena Rhodese moderátor de facto mizel a zcela ztratil kontrolu nad věcí.

Prezidentské volby se v USA budou konat již 3. listopadu. Podle předvolebních průzkumů si Biden udržuje již několik měsíců stabilní náskok před Trumpem o 4 až 10 procentních bodů a vede také ve většině tzv. „swing states“, tj. těch federálních států USA, kde bývá hlasování zpravidla těsné a které často rozhodují o celkovém výsledku.