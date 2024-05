Kdybych si to vymyslela, tak lépe. Trumpovi právníci grilují pornoherečku

„Proč jste všechno nezveřejnila?“ zeptala se v soudní síni Trumpova advokátka Susan Nechelesová a zajímalo ji, proč Cliffordová neuspořádala tiskovou konferenci, jak údajně plánovala, aby novinářům řekla o setkání z roku 2006. „Protože nám docházel čas,“ odpověděla Cliffordová.

„Myslíte tím, že vám docházel čas, abyste tvrzení využila k vydělání peněz?“ reagovala právnička. „Abychom ten příběh dostali ven,“ kontrovala Cliffordová.

Cliffordová, známější pod pseudonymem Stormy Daniels, tvrdí, že měla s Trumpem sexuální styk v roce 2006, asi rok a půl po svatbě newyorského podnikatele s Melanií Knavsovou. V říjnu 2016 tehdejší Trumpův právník Michael Cohen zaplatil Cliffordové 130 tisíc dolarů (tři miliony korun), aby se její příběh nedostal na veřejnost v době vrcholící předvolební kampaně.

Platba je klíčovým bodem obžaloby proti exprezidentovi, jenž podle prokuratury zfalšoval finanční záznamy ve snaze transakci zatajit. Prokurátoři to prezentují jako součást širšího zločinného spiknutí, jehož cílem bylo ovlivnit volby roku 2016 ututláním různých tvrzení, která mohla Trumpa poškodit.

„Když Cliffordová vcházela do soudní síně na Manhattanu a mířila na lavici svědků, vyhýbala se očnímu kontaktu s bývalým prezidentem,“ píše agentura AP podle které se Trumpovi právníci snažili někdejší pornoherečku vykreslit jako lhářku a vyděračku, která se snaží bývalou hlavu státu zničit poté, co ze svého příběhu o něm „vytěžila peníze a slávu“.

Nechelesová opakovaně poukazovala na letitou kariéru Cliffordové coby herečky, scenáristky a režisérky filmů pro dospělé. „Máte spoustu zkušeností s tím, aby falešné příběhy o sexu vypadaly jako skutečné, že?“ vyptávala se.

„Sex v těchto filmech je skutečný, stejně jako sex o kterém hovoříme v této místnosti,“ odpověděla Cliffordová. „Témata postav se možná liší, ale sex je velmi reálný. Proto je to pornografie, ne béčkový film,“ dodala.

„Nejistota mi v tu chvíli bránila říct ne“

Ciffordová u soudu jako svědkyně poprvé vypovídala v úterý. Porotě detailně popisovala údajné intimní setkání s Trumpem a také související dohodu o mlčení. Bývalý šéf Bílého domu, který se letos o vrcholnou funkci znovu uchází, podle médií opakovaně dával najevo znechucení

Žena uvedla, že Trump ji v létě 2006 pozval do svého hotelového apartmánu poté, co se potkali při golfovém turnaji v kalifornském Lake Tahoe, kde její filmové studio bylo jedním ze sponzorů. Prokuratura přitom porotcům ukázala fotografii z akce, na které je dvojice zachycená spolu, i kontakt na Trumpova bodyguarda, který si tehdy Cliffordová uložila do telefonu.

Cliffordová setkání popisovala velmi detailně a hovořila o Trumpově oblečení, vybavení apartmánu i o tématech jejich večerní konverzace.

Cliffordová v úterý prohlásila, že ji Trump sice tělesně neohrožoval, ale cítila „nerovnováhu moci“, když se podnikatel ve své hotelové ložnici postavil mezi ni a dveře a dělal jí návrhy. K tomu, zda se cítila nucena mít s ním sex, ve čtvrtek zopakovala, že ji neomámil ani neohrožoval. Řekla však: „Moje vlastní nejistota mi v tu chvíli bránila říct ne.“

„Můj příběh se nezměnil. Snažíte se mě donutit říct, že se něco změnilo, ale ono nezměnilo vůbec nic. Kdybych si něco vymyslela, tak lépe,“ řekla Trumpovým obhájcům.

Její výpověď byla podle AP mimořádným momentem v případu, který by mohl být jediným trestním řízením proti Trumpovi, které se dostane před soud, než voliči v listopadu rozhodnou, zda ho pošlou zpět do Bílého domu. Trump se prohlásil za nevinného a sám sebe označil za oběť „politicky poskvrněné justice“, která se snaží zabránit mu v dalším funkčním období.

Cliffordová ve čtvrtek uvedla, že když jednala s Trumpovým tehdejším advokátem Cohenem o dohodě o mlčenlivosti, jednala v rámci záložního plánu zároveň také s novináři. Nechelesová ji vzápětí obvinila, že se s novináři odmítla podělit o svůj příběh, protože by za to nedostala zaplaceno.

„Lepší alternativou pro vás bylo získat peníze, že?“ tlačila na bývalou pornoherečku. Cliffordová uvedla, že jí šlo především o to, aby se její příběh dostal na veřejnost a aby zajistila bezpečnost své rodiny.

Z dosavadních výpovědí je podle AP zřejmé, že v době platby Cliffordové se Trump a jeho kampaň vzpamatovávali ze zveřejnění nikdy předtím neviděných záběrů z pořadu „Access Hollywood“ z roku 2005, na nichž se chlubí tím, že chytá ženy za genitálie bez jejich svolení.

Prokurátoři tvrdí, že politická bouře kolem nahrávky „Access Hollywood“ uspíšila Cohenovu platbu, aby Danielsová nezveřejnila svá tvrzení, která by mohla Trumpa v očích voličů ještě více poškodit. Trumpovi právníci se snaží dokázat, že se Trump snažil chránit svou pověst a rodinu – nikoli svou kampaň – tím, že je chránil před trapnými historkami o svém osobním životě.

Vystoupení Cliffordové přišlo ve čtvrtém týdnu soudu s Trumpem, který je prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA a čelí dohromady čtyřem obžalobám. V New Yorku je obviněn ze 34 případů falšování šeků a dalších finančních dokumentů.

Podle prokurátorů se toho dopustil po zvolení, když Cohenovi vracel peníze vyplacené Cliffordové a platby označil jako výdaje za právní služby. V případě odsouzení by Trumpovi hrozilo vězení, jako dosud netrestaný by ale mohl vyváznout s podmínkou.