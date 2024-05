Západ má strach z ruské porážky stejně jako z té ukrajinské, soudí Zelenskyj

„Nacházíme se v absurdní situaci, kdy má Západ strach, že Rusko válku prohraje. A nechce, aby ji prohrála Ukrajina. Protože konečné vítězství Ukrajiny povede k porážce Ruska. A konečné vítězství Ruska povede k porážce Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru, který AFP začala zveřejňovat v noci na dnešek.

Ukrajinský prezident si rovněž postěžoval, že Západ Ukrajině zakazuje používat zbraně dodané Evropou a Spojenými státy k úderům na ruské území. „Oni na nás mohou útočit ze svého území, to je největší výhoda, jakou Rusko má, a my nemůžeme se západními zbraněmi podniknout nic proti jejich systémům umístěným na ruském území. Nemáme na to právo,“ kritizoval Zelenskyj a dodal, že si na tuto skutečnost tento týden stěžoval americkému ministrovi zahraničí Antonymu Blinkenovi.

Ukrajina podle prezidenta má oproti potřebě jen čtvrtinu prostředků protivzdušné obrany. Země by podle Zelenského rovněž potřebovala 120 až 130 letounů F-16, aby ve vzduchu dosáhla rovnosti s Ruskem.

Zelenskyj vyjádřil přesvědčení, že Rusko chce zaútočit na druhé největší ukrajinské město Charkov. Útoky z posledních dní v Charkovské oblasti podle Zelenského mohou být první vlnou očekávané ruské ofenzivy.

Putin s dobytím Charkova údajně nepočítá

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek během návštěvy Číny uvedl, že ruští vojáci postupují podle plánu a s dobytím Charkova se zatím nepočítá. Cílem je podle jeho tvrzení vytvořit nárazníkovou zónu.

Podle Zelenského Rusko nemá prostředky na zahájení nového rozsáhlého útoku na Kyjev. „Nemají síly na rozsáhlou ofenzivu na hlavní město, jakou provedli na začátku invaze,“ řekl Zelenskyj. Hlavními cíli Kremlu jsou nyní podle něj Donbas a Charkov na východě a severovýchodě Ukrajiny.

Prezident země, která čelí ruské invazi od února 2022, v rozhovoru přiznal, že mu chybí muži, což ovlivňuje morálku vojáků. V pátek přitom Zelenskyj podepsal zákon, který umožňuje vstoupit do ozbrojených sil některým odsouzeným. Ukrajinská armáda by tímto způsobem mohla mobilizovat 10 tisíc až 20 tisíc vězňů.

„Je třeba naplnit rezervy, máme značný počet brigád, které jsou prázdné. Musíme to udělat tak, aby chlapci měli normální rotaci. Pak se zlepší morálka,“ je přesvědčen ukrajinský prezident.

Zelenskyj v rozhovoru rovněž vyjádřil přání, aby se Čína zúčastnila mírové konference o Ukrajině, kterou má v červnu hostit Švýcarsko, ovšem bez účasti Ruska. Světoví aktéři jako Čína mají podle Zelenského vliv na Rusko. „A čím více takových zemí budeme mít na naší straně, na straně ukončení války, řekl bych, tím více s tím bude Rusko muset počítat,“ dodal ukrajinský prezident.