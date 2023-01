Složitá mise šéfdiplomata USA. Blinken se na Blízkém východě snaží urovnat vyhrocené spory

Napětí v regionu eskalovalo poté, co minulý čtvrtek při izraelské razii na Západním břehu Jordánu zahynulo deset Palestinců převážně z řad ozbrojenců. Den poté zaútočil Palestinec ve východní části Jeruzaléma na synagogu a zabil sedm lidí. V reakci na to nejpravicovější vláda v dějinách Izraele přislíbila škrtání v sektoru sociálních podpor a zdravotní péče rodinným příslušníkům teroristů či usnadnění způsobu, jakým mohou Izraelci získat zbrojní průkaz. V plánu je i další rozšiřování židovských osad na obsazených palestinských územích, proti čemuž se – logicky – Palestinci ostře vymezují.

V itineráři mise šéfdiplomata USA mělo být i jednání o dalším postupu v případě Íránu, zejména kvůli jeho neochotě vůči návratu k jaderné dohodě.

„Na stole jsou všechny možnosti, jak zabránit Íránu získat jadernou zbraň,“ řekl předevčírem Blinken v rozhovoru pro server al-Arabíja. Ostatně i proto jedním z leitmotivů Blinkenovy návštěvy je podle analytiků upevnění americko-izraelsko-egyptského spojenectví, jež může Írán od jaderných tendencí odradit.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken na návštěvě Kyjeva (19. ledna 2022)

Blinken nejprve zamířil do Káhiry, kde se setkal s prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím a se svým protějškem Samím Šukrím. Egypt představuje v regionu zásadního strategického partnera USA, jejich vztahy jsou relativně bezproblémové. Tedy až na výjimky týkající se lidskoprávních záležitostí, které byly dle Blinkena tématem i nyní.

„Káhira v minulosti zprostředkovala příměří mezi Izraelci a Palestinci po konfliktu v Gaze roku 2021. Zároveň posílila své bilaterální vztahy s Izraelem,“ popsalo spojenectví Arabské centrum ve Washingtonu. Egypt by tak jako prostředník mohl být využit i teď.

Prvně s Netanjahuem

Izrael je přitom ještě významnějším spojencem Američanů. Blinken před pondělním příletem do Tel Avivu řekl, že do země míří „ve velmi těžké chvíli rostoucího násilí“. Šlo o jeho vůbec první cestu do židovského státu poté, co se v něm chopila moci silně pravicová vláda v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ten má navíc relativně blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, jenž už téměř rok vede válku proti Ukrajině. „Netanjahu v předešlých premiérských obdobích kultivoval vztahy s Ruskem a navázal výrazné rusko-izraelské zbrojní kontrakty,“ řekl už dříve serveru Lidovky.cz expert na Blízký východ z Mendelovy univerzity Marek Čejka.

Tmelící prvek mezi USA a Izraelem ale nadále představuje společný nepřítel – Írán. „Vztah mezi Izraelem a USA bude veřejně nekonfliktní, zvláště když se prezident Joe Biden snaží zajistit, aby před svým možným znovuzvolením byl vnímán jako proizraelský,“ citovala stanice CNN Aarona Davida Millera, bývalého ministerského poradce pro Blízký východ.

V Tel Avivu čekalo na Blinkena setkání s Netanjahuem a s ministrem zahraničí Elim Cohenem. Jako hlavní cíl si vytyčil „zklidnění situace a deeskalaci napětí“ mezi Izraelci a Palestinci. Řešením, které se šéf diplomacie chystá propagovat i při setkání na palestinském Západním břehu Jordánu s šéfem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem, je prý podpora dvoustátního zřízení – tedy vznik palestinského státu vedle izraelského. O to se však Američané pokoušejí už roky bezvýsledně.