Manžela šéfky americké Sněmovny napadl kladivem. Kanaďan dostal třicet let

Porota čtyřiačtyřicetiletého Davida DePapea ve federálním procesu uznala loni v listopadu vinným z pokusu o únos federálního činitele a napadení jeho rodinného příslušníka. Žalobci pro tohoto Kanaďana, který se do USA přestěhoval před více než dvaceti lety, požadovali čtyřicetiletý trest.

DePape se v rámci procesu přiznal, že do bydliště Pelosiové 28. října 2022 přišel s cílem vzít političku jako rukojmí. Podle všeho uvěřil konspiračním teoriím o tom, že šéfka sněmovny je součástí spiknutí proti lidu, a chtěl si od ní vynutit přiznání. Vypověděl, že hodlal tehdy dvaaosmdesátileté ženě „rozbít kolena“, pokud by mu neřekla, co chtěl slyšet.

Také prohlásil, že zpravodajské portály opakovaně lhaly o bývalém republikánském prezidentovi Donaldu Trumpovi. V příspěvcích na blogu a internetovém fóru, které byly po jeho zatčení staženy, DePape opakoval nepodloženou pravicovou konspirační teorii QAnon, podle níž americkou vládu řídí spolek pedofilů uctívajících ďábla.

DePape porotcům řekl, že měl v plánu obléct si nafukovací kostým jednorožce a nahrát si výslech Pelosiové, aby jej mohl umístit na internet. Podle prokurátorů si na místo činu přinesl i lano a stahovací pásky, detektivové u něj také našli kamery, počítač a tablet.

Místo Pelosiové však v jejím domě v San Francisku našel pouze jejího stejně starého manžela, na kterého zaútočil kladivem. Útok na něj zachytila kamera na uniformě policisty, který už v tu chvíli byl na místě. Pelosi musel být hospitalizován, po několika dnech byl z nemocnice propuštěn. Utrpěl dvě poranění hlavy, včetně fraktury lebky, a zranění pravé ruky a paže.

DePape je u státního soudu obviněn také z útoku se smrtící zbraní, napadení starší osoby, vloupání a dalších trestných činů. Výběr poroty v tomto procesu podle agentury AP zřejmě začne příští týden ve středu.