V Ipswichi pojmenovali ulici po českém básníkovi Ivanu Blatném, proběhla slavnostní inaugurace

Ipswich Ve východoanglickém městě Ipswich mají ulici pojmenovanou po českém básníkovi Ivanu Blatném. Na svém facebooku o tom ve čtvrtek informovalo české velvyslanectví v Londýně. Ulice s názvem Ivan Blatný Close se nachází v areálu bývalé psychiatrické nemocnice, kde se literát dlouhá léta léčil.



S nápadem uctít českého básníka, který v Ipswichi napsal například sbírku Stará bydliště, přišel podle velvyslanectví místní radní Martin Cook. Kromě něj a českého velvyslance v Británii Libora Sečky se čtvrtek slavnostní inaugurace ulice zúčastnila i zástupkyně starostky Jane Rileyová.



„Připadalo mi, že bychom měli uctít nejen ty, kdo se hned nabízejí - tedy osobnosti, které nemocnici postavily a provozovaly - ale také nikterak méně ohromující a často skryté talenty, které byly mezi tamními pacienty, jako byl například Blatný,“ uvedl radní Cook.

Léčebna St. Clements fungovala do roku 2002, po uzavření v ní byly kanceláře a nedávno developer areál přestavěl na bydlení.

Blatný, který do britského exilu odjel jako uznávaný básník po komunistickém převratu v roce 1948, se v Anglii záhy začal léčit kvůli psychickým obtížím. Natrvalo byl s diagnózou paranoidní schizofrenie internován v roce 1954 v Essexu, odkud byl v roce 1967 převezen do psychiatrické nemocnice St. Clements v Ipswichi. Právě tady se seznámil se zdravotní sestrou Frances Meachamovou, která jeho rukopisy poslala do nakladatelství manželů Škvoreckých v Torontu, kde později vyšly jeho sbírky Stará bydliště a Pomocná škola Bixley.

Blatného přátelé měli dlouho za to, že básník v britském exilu úplně přestal tvořit, a jeho verše z psychiatrické léčebny proto mnozí považovali za zjevení.