K plotu britského parlamentu se připoutaly polonahé aktivistky, vyzývaly poslance k boji za klima

V Londýně tři desítky žen z hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) požadovaly činy v boji proti klimatickým změnám. Žádaly rovněž, aby vláda informovala obyvatele o rizicích spojených s růstem globálních teplot o čtyři stupně Celsia, což je scénář, který podle hnutí nastane do roku 2100, pokud státy nezačnou jednat.



Na velký transparent ženy napsaly „Nemůžete unést pravdu?“ a na své obnažené hrudníky pak slova jako: válka, sucho, hlad, lesní požáry, násilí nebo hladomor. To jsou hesla, která mají připomínat důsledky globálního oteplování. Některé z nich se k plotu parlamentu připoutaly za krk zámky na kolo.

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion už v minulosti v Británii pořádali protestní akce, po delší pauze způsobené pandemií covidu-19 se do ulic vrátili minulý týden.

Hnutí vzniklo v roce 2018 právě v Británii a jeho protesty za ochranu klimatu se následně rozšířily do celého světa včetně Česka.

BREAKING brave rebels locked on Parliament 



Women & children will be the 1st to bare the brunt of the #ClimateEmergency with drought & famine, war & rape.



But @pritipatel @BorisJohnson can't bare the truth.



They protect #murdoch & the billionaires while mother  is  pic.twitter.com/OxKIFJF8uZ