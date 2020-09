Roušku v MHD nelze nahradit živým hadem, upozornil dopravní podnik v Manchesteru

MANCHESTER Živý had nemůže v hromadné dopravě sloužit jako náhrada za roušku proti koronaviru. Upozornil na to dopravní podnik severoanglického města Manchester poté, co se v médiích a na sociálních sítích objevily fotografie muže se škrtičem obtočeným kolem krku a úst.

Podle listu Manchester Evening News nastoupil muž s hadem v pondělí do autobusu, který směřoval ze Swintonu do centra Manchesteru. Nenasadil si přitom povinnou roušku a místo toho si nechal tvář obtočit škrtičem.

Jednorázové roušky znamenají ránu pro životní prostředí. Recyklace je z více důvodů nemožná Na snímcích, které pořídili spolucestující, je vidět, že had zkoumal i okolí a nějakou dobu se vinul i kolem jedné z tyčí. „Nejdřív jsem si myslel, že má opravdu neobvyklou roušku,“ řekl manchesterskému listu jeden z cestujících. Podle něj ale přítomnost hada v autobuse většinu lidí spíše pobavila. Menší pochopení pro mužovo chování vyjádřil manchesterský dopravní podnik. „Očekáváme od všech cestujících, že budou dodržovat vládní pravidla a budou si v hromadné dopravě vhodným způsobem zakrývat ústa a nos,“ uvedla mluvčí podniku. Podle ní si cestující nemusí kupovat zdravotnické ústenky a nos a ústa si mohou zakrýt podomácku vyrobenými rouškami, šálami, šátky či jinými textiliemi. „I když toto nařízení nechává určitý prostor pro interpretaci, nedomníváme se, že by se vztahovalo i na hadí kůži - obzvlášť když je ještě připevněna k hadovi,“ zdůraznila mluvčí.