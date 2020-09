Blamáž při rozesílání roušek seniorům? Pošta je mohla znehodnotit, třídění zkoumá lékový ústav

PRAHA Třídírny České pošty, ze kterých se seniorům rozesílaly roušky, čelí kontrole. Z hlediska zákona o zdravotnických prostředcích s rouškami totiž zřejmě nebylo nakládáno správně a mohou být znehodnoceny.

Kromě jednorázového pětitisícového příspěvku chtěla vláda seniory „rozmazlit“ i zasláním ochranných prostředků. A tak v těchto dnech chodí do schránek lidem starším 60 let od České pošty zásilky, ve kterých je pět kusů klasických jednorázových modrých ústenek a jeden respirátor FFP2.

Jenže jak upozornil Zdravotnický deník, praxe třídíren českého státního podniku přitáhla pozornost kontrolorů ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vypadá to totiž, že roušky pošta balila a expedovala nezákonným způsobem, který je vlastně znehodnotí.

„Můžeme potvrdit, že od pondělí u nás probíhá kontrola ze strany SÚKL,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí pošty Matyáš Vitík. Kontrola podle něj stále probíhá a žádné předčasné výsledky zatím nejsou k dispozici. Vitík také potvrdil, že kontroloři se zaměřili výhradně na třídírny, ve kterých jsou zásilky kompletovány. Za SÚKL kontrolu pro Lidovky.cz potvrdila mluvčí Barbora Peterová.



V čem by tedy mohl být problém? Podle českého zákona o zdravotnických prostředcích z roku 2014 by měl člověk odstranit každý zdravotnický prostředek, u něhož není originální balení nebo je obal poškozen tak, že by tím mohla být ovlivněna jeho bezpečnost nebo účinnost. Zaměstnanci České pošty balili roušky do obálek po pěti bez původního obalu. Na dvou již rozeslaných rouškách si to ověřila i redakce serveru Lidovky.cz. Jediný respirátor byl v obálce ještě v původním balení.

Jediný respirátor zůstal v původním obalu.

Možný scénář, byť absurdní, tedy momentálně je, že 15 milionů roušek bude muset pošta jednoduše zlikvidovat.

SÚKL: roušky nejsou sterilní materiál

Výňatek ze zákona o zdravotnických prostředcích HLAVA XI ODSTRAŇOVÁNÍ § 76 (1) S ohledem na ochranu života a zdraví lidí nebo zvířat a ochranu životního prostředí je osoba zacházející se zdravotnickým prostředkem povinna odstranit každý zdravotnický prostředek, u něhož může být ohrožena jeho bezpečnost nebo ovlivněna jeho účinnost v důsledku a) porušení skladovacích podmínek, b) uplynutí doby jeho použitelnosti, c) porušení jeho originálního balení, popřípadě absence nebo nečitelnosti označení na obalu, a to před dodáním uživateli, nebo d) zhoršení jeho technického stavu. 2) Při odstraňování zdravotnického prostředku se postupuje v souladu s jiným právním předpisem upravujícím nakládání s odpady a dále v souladu s pokyny výrobce.

„Roušky nám přišly v baleních po padesáti kusech,“ vysvětlil Vitík, proč bylo nutné roušky z obalů vyjmout. Kvůli možnému porušení zákona prý Českou poštu před začátkem rozesílání SÚKL ani nikdo jiný nekontaktoval.

Již výše zmíněný zákon navíc hovoří o tom, že distribuovat smí roušky pouze certifikovaný subjekt, a to pouze do rukou dalšího distributora, tedy poskytovatele zdravotních služeb, výdejci či prodávajícímu. Lidé, kteří si ze schránek bílé obálky vyzvedli, nejsou ani jedno z toho.

SÚKL se zatím k závěrům kontrol vyjadřovat nechce, v obecné rovině ale naznačil, že s rouškami nemuselo být manipulováno správně. „Obecně lze konstatovat, že se zdravotnickými prostředky by dle zákona mělo být zacházeno tak, aby před dodáním uživateli nedošlo k porušení originálního balení,“ uvedla pro Lidovky.cz Peterová.

Zároveň ale doplnila, že v případě ústenek nejde o sterilní výrobky. Předmětem kontrol tak zřejmě bude to, do jaké míry mohlo vyjmutí ústenek z originálního balení a odstranění příbalového letáku ovlivnit jejich funkci či dokonce bezpečnost.

Rozhodnutí o rozeslání roušek lidem starším 60 let rozhodla vláda 9. září. Celkem se tak mělo ze Správy státních hmotných rezerv uvolnit 15 milionů roušek a 3 miliony respirátorů FFP3. Distribuce začala v úterý tento týden a končit by měla v pátek.