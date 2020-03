Neznámé české město prodalo dvoumetrovou sochu Lenina do zahraničí. Stane se jeho prvním pomníkem v západním Německu

Slovenské úřady v reakci na první případy nákazy novým typem koronaviru v pátek zakázaly návštěvy v nemocnicích, věznicích a v domovech sociálních služeb, povoleny nejsou školní exkurze do zahraničí a v pondělí vstoupí v platnost zákaz letů mezi Slovenskem a Itálii.

