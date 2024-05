Analýza

Ve válce na Ukrajině padají v poslední době silná tabu. Zaprvé je to použití zbraní dodaných západními spojenci proti cílům uvnitř Ruska. „Právo na sebeobranu zahrnuje i právo zasahovat cíle mimo území Ukrajiny,“ prohlásil šéf NATO Jens Stoltenberg s tím, že ani to by neučinilo z Aliance a jejích členů stranu konfliktu. Tabu přestává být i možnost vyslání aliančních vojáků do válčící země.