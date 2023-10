Válečná strategie na mrazivou zimu. Jak chtějí tvrdohlaví Rusové zabránit dalším ukrajinským ziskům?

Zimní podmínky na Ukrajině jsou často kruté. Teploty nezřídka kdy klesnou pod bod mrazu, k tomu lze přičíst těžko přístupné terény. To však neznamená, že by Rusové či Ukrajinci kvůli zimě, jakkoliv ustoupili. Obě strany už mají své plány.

O dvanáct měsíců zpět podnikla Ukrajina v tomto ročním období odvážné tažení a získala území v Charkově či Chersonu. Letos by na tyto zisky v rámci své protiofenzivy na východě a jihu země ráda navázala. Nečeká ji však nic snadného. Podle CNN ukrajinská armáda nyní vede opotřebovávací válku proti doslova tvrdohlavým a stále větším ruským silám na frontě v délce téměř tisíc kilometrů.

Malé útočné skupiny

Toto snažení na bojišti momentálně podporují dle analytiků zejména malé mobilní pěchoty. „Ani nepřítel, ani my většinou nepoužíváme roty, prapory nebo brigády, nýbrž útočné čety. Skupiny deseti až patnácti mužů,“ řekl pro CNN ukrajinský generál Oleksandr Tarnavskij.

Podle něj není Kyjev připraven riskovat ztráty, které by případně přinesla ambiciózní mechanizovaná ofenzíva. Malé mobilní pěchoty by přitom měly hrát klíčovou roli i v zimě. „Počasí může být vážnou překážkou. Ale vzhledem k tomu, jak postupujeme, a většinou bez použití vozidel, nemyslím, že to výrazně ovlivní další fázi protiofenzivy,“ přidal Tarnavskij.