Veterán z Afghánistánu utekl s pumou z Česka před policií do lesů. V boji s úřady mu fandí tisíce lidí

Zawiercie/Praha Polský chovatel pumy vzbudil rozruch, když svého obrovského mazlíčka odmítl předat do péče zoologické zahrady, a utekl s ním do lesa, kde se po tři dny skrýval před policií. Následně pumu dobrovolně předal do zoo, nicméně vzdát se zvířete nehodlá. Za bývalého vojáka se postavila řada Poláků, kteří požadují návrat exotické šelmy k jejímu původnímu majiteli.

„Nubiš! Pojď ke mně, děťátko,“ volal v neděli blonďatý muž ve vojenských kalhotách u výběhu pumy, která vypadá poněkud dezorientovaně. Okolo Pavla Stanka je houf novinářů, celá „kauza puma“ byla v Polsku ostře sledovaná. Ochránci zvířat jsou spokojení, že je šelma nyní v péči profesionálů, ale Stanek nadále na sociálních sítích přesvědčuje Poláky, že jej s Nubiou pojí pevné pouto. „Beze mě umře žalem,“ píše na stránkách online sbírky, kde prosí o peníze na soud.

Ze zachráněného koťátka se vyklubala ‚divoká puma’. Nápadné aktivity zvířete si dívka nevšimla Celý příběh začal před šesti lety, kdy si bývalý voják a otec od rodiny koupil v České republice kotě pumy americké. Kočkovitou šelmu si nastěhoval do svého domu poblíž města Zawiercie na jihu Polska, kde žila spolu se Stankovou manželkou a dvouletým dítětem. Se svým mazlíčkem pak často sdílel na sociálních videa a fotky, na nichž se s Nubiou mazlí nebo chodí na procházky, ostatně jeho účet s názvem Projekt Puma - Nubia sleduje přes 80 tisíc fanoušků. V médiích se Polák dokonce chlubil, že s pumou spí v posteli, píše list Gazeta Wyborcza. Projekt PUMA - Nubia Daj pyska...



Chov divokých šelem je ale podle polského zákona nelegální, a na Stanka si lidé začali stěžovat. Podle polských organizací pro ochranu zvířat veterán držel pumu v malé kleci, příležitostně s ní objížděl zemi a za peníze nabízel lidem, ať si šelmu pohladí. Za držení Nubie musel muž dvakrát zaplatit pokutu, ale pumu si přesto dlouhé roky udržel. Ačkoli veterán tvrdil, že zvíře je neškodné a dobře zajištěné, soud v lednu rozhodl, že Nubii musí předat do péče zoo v Poznani, vzdálené asi 200 kilometrů. „Není to žádný plyšák. Je to jedno z nejnebezpečnějších zvířat na světě, ta puma by mohla ohrozit lidské životy," argumentovala Ewa Zgrabczynska, ředitelka poznaňské zoo. Zaměstnanci zoo proto v pátek vyrazili ke Stankovi mu šelmu odebrat. Nečekali ovšem, s jakou vervou se bude muž bránit. Stanek jim měl vyhrožovat s nožem v ruce, a Nubiu, která byla podle pečovatelů ve stísněné, špinavé kleci, odtáhl na vodítku do lesů. V nich se se zvířetem potuloval celé tři dny, zatímco mu byly na stopě dvě stovky policistů. I během svého útěku přidával veterán fotky s pumou na svůj účet. „Děkuji všem za vaše zprávy a podporu. Ať média vidí, jakou máme armádu," napsal k videu, na němž šelmu drbe na hlavě. Pátrání bylo nakonec ukončeno v neděli, kdy se Stanek vzdal a sám Nubiu odvedl do zoologické zahrady v Chorzowě nedaleko Katovic. Předání prý proběhlo bez problémů. „Když k nám puma přišla, byla trochu nervózní, musela si zvyknout na nové prostředí. Abychom jí ulehčili stres, nechali jsme jí tričko jejího majitele," popsala situaci ředitelka zoo Jolanta Kopiecová pro server Gazeta Wyborcza. Zvíře je podle ní ve výborné kondici, netrpí podvýživou a má téměř kompletní dokumenty, které majitel zoo předal. Nubia jen čeká na výsledky veterinárních testů, kvůli nimž nyní bude třicet dní v karanténě. Stanek má dovolené v zařízení pracovat jako dobrovolník, aby byl s Nubiou v kontaktu a uklidňoval ji. Veteránovi nyní hrozí tři roky odnětí svobody za nelegální držení divokého zvířete. Stanek nadále tvrdí, že je nevinný, a doufá, že u soudu získá pumu zpět. „Navždy budu jejím otcem," říká v jednom ze zveřejněných videí. Podporu mu vyjadřují tisíce fanoušků na internetu, ale i lokální politici, například radní města Sosnowietz Łukasz Litewka, který Stankovi fandí. Někteří podporovatelé dokonce neváhají kvůli pumě psát vulgární a urážlivé zprávy ředitelce poznaňské zoo. „Pracky pryč od toho, co není tvoje, zlodějko," cituje Gazeta Wyborcza jednu ze zpráv. Stanek, který nápadně připomíná amerického známého krotitele tygrů Joe Exotica, neustále děkuje svým podporovatelům na internetu. „Má žena nevěřila, že je v Polsku tolik dobrých lidí," řekl novinářům, když odcházel z policejní stanice. Získat pumu zpět je pro Stanka nyní prioritou. „Mám manželku a dítě. Ale moje rodina chápe, že nemůžu opustit Nubiu," prohlásil dojatý Polák.