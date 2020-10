VIDEO: Inferno v Jižní Koreji se rozpoutalo 33 pater nad zemí. Požár budovy si vyžádal desítky raněných

Na záběrech požáru bylo vidět, jak plameny polykají celou jednu stranu budovy. K uhašení výškového inferna bylo nasazeno více než 1 000 záchranářů, uvedl pro server CNN zasahující hasičský sbor.



Oheň propukl na balkoně mezi osmým a dvanáctým patrem budovy, v níž se nacházelo asi 120 bytů a obchodů.

K jeho rychlému rozšíření přispěl silný vítr. Stovky lidí byly z objektu evakuovány. Žádný člověk při neštěstí nezahynul.

