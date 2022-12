Vražda školačky v Německu: policie stále neví, proč Eritrejec zaútočil

Obě dívky byly na cestě do školy, která vedla kolem místního zařízení pro uprchlíky, když je útočník přepadl. Poté, co je zranil, utekl zpět do ubytovny, kde byl následně zadržený policií.

V pětitisícové obci, která se nachází jižně od Ulmu, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, vyvolal incident velký šok. Na místě, kde byla starší z obou dívek nalezena, začali lidé nosit květiny a zapalovat svíčky. Včera ho navštívil i turecký velvyslanec v Německu, neboť oběť měla turecké kořeny.

Útočník je pod policejním dohledem v nemocnici. Státní zastupitelství nyní zkoumá, zda na něj vydá zatykač nebo jestli existují důvody pro jeho převedení do psychiatrického zařízení. Policie vyzvala veřejnost, aby se vzhledem k okolnostem případu vyvarovala „zevšeobecňování podezření vůči cizincům, lidem žádajícím o mezinárodní ochranu či žadatelům o azyl.“

„Má povolení k pobytu a oprávnění zdržovat se na území Německa,“ prohlásil o útočníkovi policejní prezident v Ulmu Bernhard Weber. „Nevíme, co ho k tomuto hroznému činu vedlo, domněnky ničemu nepomohou,“ dodal s tím, že pachatel byl „dosud nepopsaným listem“ a nedostal se do konfliktu se zákonem.

Problém s vyhošťováním cizinců

Řada německých politiků vyjádřila v souvislosti činem zděšení. Spolková ministryně vnitra, sociální demokratka Nancy Faeserová, slíbila co nejrychlejší vyšetření případu. Zástupci protimigrační Alternativy pro Německo (AfD) naproti tomu vyzvali vládu, aby důsledně vyhošťovala cizince, kteří se v minulosti spáchali nějaký trestný čin. Stejně tak, aby zemi museli opustit i cizinci, kteří si podali žádost o azyl, ale úřady je odmítly a oni se stále zdržují na německém území. Podle nich bych mělo Německo skončit s „nezodpovědnou politikou otevřených hranic.“

„Kdybych byl ministrem vnitra, seděl by pachatel z Illerkirchbergu již v letadle a letěl vstříc svému vyhoštění,“ napsal na sociálních sítích poslanec za AfD René Springer.

Deník Bild v této souvislosti připomněl, že v uprchlickém zařízení došlo v minulosti již jednou k závažnému incidentu. V roce 2019 tam čtyři muži znásilnili čtrnáctiletou dívku, kterou předtím nalákali na ubytovnu a uspali ji. Soud je následně poslal na dva roky do vězení.

Dá se proto očekávat, že i aktuální případ znovu rozvíří debatu o německé azylové a migrační politice, která je předmětem dlouhodobé kritiky. Jde zejména o skutečnost, že příslušná řízení o udělení azylu trvají příliš dlouho, a i když nakonec skončí odmítnutím žádosti, nevede to hned k jejich vyhoštění do země původu. Často to ztroskotá na chybějících dokladech a na tom, že úřady mateřské země nespolupracují. Do některých států se navíc aktuálně vůbec nevyhošťuje, protože se tam buď stále bojuje nebo navrátilcům hrozí pronásledování či jiný postih. To je i případ Eritreje.

V roce 2021 bylo v Německu registrováno necelých 165 tisíc žádostí o azyl, přičemž vyhoštěno bylo 12 tisíc odmítnutých žadatelů. Ke konci června letošního roku dosáhl počet těch, kteří mají být repatriováni, 301 524 lidí. Drtivá většina z nich, přes čtvrt milionu, měla status, že jsou úřady tolerovány.

Současná vláda levého středu kancléře Olafa Scholze se před rokem zavázala v koaliční smlouvě, že „odstartuje vyhošťovací ofenzívu, zejména pokud jde o trestně stíhané nebo radikály.“ Opozice ale vládu kritizuje, že se to zatím nijak neprojevilo.