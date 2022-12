Český umělec Yemi A.D. se podívá k Měsíci, vybral si jej japonský miliardář

Na cestě se pracuje již od roku 2018. Bude tak následovat na loňskou cestu na kosmické lodi Sojuz k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), uvádí agentura Reuters.

Miliardář Maezawa v pátek také prozradil, že se cesty k Měsíci zúčastní i DJ Steve Aoki, který je taktéž zakladatelem vydavatelství Dim Mak Records.

Mise na palubě vesmírné lodi SpaceX je naplánována na osm dní od startu k návratu na Zemi, včetně tří dnů kroužení kolem Měsíce ve vzdálenosti do 200 kilometrů od měsíčního povrchu.

Přestože byl let naplánován na rok 2023, čelí zpoždění kvůli probíhajícím testům kosmické lodi a jejích raket. Pokud se ovšem podaří vše podle plánů, tak by se na oběžnou dráhu Měsíce podívali první lidé od 70. let minulého století, kdy Spojené státy skončily s vesmírným programem Apollo.

Na cestě se Maezawa dohodl s Elonem Muskem v roce 2018. Zmínil, že bude tak prvním platícím člověkem, který s firmou SpaceX obletí Měsíc. Kolik peněz japonský podnikatel za cestu zaplatil, zveřejněno nebylo.

Připravujeme podrobnosti.