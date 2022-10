V pandemii byla větší svoboda, říká umělec Yemi. Uspěl v zahraničí a přihlásil se na lunární misi NASA

Na každý rozhovor si dopředu vypracuji seznam otázek a záleží pak na konkrétním člověku, kudy se naše konverzace vydá. Málokdy se mi však stane, že většinu připravených dotazů vůbec nepoložím. Během setkání s Yemim jsme se, doslova, dostali na jinou planetu.

Měla jsem to očekávat. Umělec sám sebe nazývá multioborovým kreativcem a pole jeho působnosti a nápadů je opravdu nevyčerpatelné. Kreativita je v jeho životě klíčová. Můžeme jí být svědkem jako diváci představení Bohemian Gravity o svobodě, které vytvořil ve spolupráci s baletem Národního divadla, probouzí ji u mladých inovátorů v rámci svého hnutí v oblasti udržitelného rozvoje a sociálních inovací Moonshot Platform a díky ní se možná podívá i do vesmíru. Yemi totiž v současné době čeká na vyhlášení výsledků, zda se stane jedním z osmi umělců z celého světa, kteří se zúčastní vesmírné mise kolem Měsíce organizované společností Space X Elona Muska, jejímž cílem je měnit svět k lepšímu.

Lidovky.cz: Jednou jste řekl, že jste vždycky šel za svým cílem. Vytyčil jste si ho už jako dítě v Liberci?

Potřeboval jsem utéct z pastí, které si na mě život v Liberci připravil. Tím nijak nechci hanit své rodné město, jen to zkrátka nebylo jednoduché. Nevyberete si, kde a do jaké rodiny se narodíte. Když mi byly čtyři, mého tátu uvěznili v Nigérii a s mámou jsme žili sami v baráku bez koupelny. Byl tam jen suchý záchod, a když jsme se chtěli vykoupat, museli jsme nanosit kýble s teplou vodou do umělohmotné vany, která stála uprostřed místnosti. Z takového prostředí jsem vycházel a chtěl jsem se z něj dostat někam, kde mi bude dobře. Také jsem hodně řešil svou identitu. Nevěděl jsem třeba, jak se oholit, protože kolem mě nebyli žádní černoši. Musel jsem si tu svoji bublinu vybudovat.

Lidovky.cz: To se vám povedlo.

Ale nestály za tím žádné ambice. Šlo o jednoduché naplnění Maslowovy pyramidy základních lidských potřeb. Jakmile se vám to povede, už víte, jak na to, a pokračujete. První byznys jsem založil v šestnácti. Na jedné škole jsem měl špatné známky, na jiné vyznamenání. Nejsou chytré nebo hloupé děti. Hodně záleží na prostředí, učitelích. Já jsem vděčný osvícené učitelce Ivaně Veselé na druhém stupni základní školy, své mámě, která mě celý život podporovala, a tomu, že se otevřely hranice a bylo možné vycestovat a poznat i světovou úroveň.