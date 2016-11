60 000 evakuovaných, Izrael čelí žhářskému terorismu. Na místo se slétá pomoc ze světa, i Supertanker

Izrael se třetím dnem potýká s požáry, které se vlivem sucha a větru šíří v několika částech země. Podle premiéra Benjamina Netanjahua země čelí vlně žhářského teroru. Ty, kteří jsou za požáry zodpovědní, slíbil pohnat před spravedlnost. Ministr veřejné bezpečnosti Gilad Erdan řekl, že polovina požárů byla zřejmě založena úmyslně a podle policejního mluvčího byly zatčeny čtyři osoby podezřelé ze žhářství. Z třetího největšího izraelského města Haifa bylo evakuováno asi 60.000 lidí, uvedla izraelská televizní stanice Channel 2.

Žháři se podle jednoho z hasičů pokusili zapálit i hasičskou stanici v Haifě, aby ztížili hašení. Ve městě bylo uzavřeno několik silnic a škol. Starosta Haify Jonah Jahav v televizi řekl, že požáry jsou na několika místech města. Nejméně jeden z nich způsobil odhozený oharek cigarety na místě, kde byly hořlaviny.

Haifa zažila velký požár před šesti lety. O život tehdy přišlo 40 lidí, většinou vězeňských strážců a policistů. Nyní si požáry podle posledních informací vyžádaly lehká zranění 30 osob, které se nadýchaly kouře.

Z preventivních důvodů byla ve čtvrtek evakuována univerzita v Haifě, zatímco izraelská energetická společnost vyhlásila pohotovost. Na evakuaci se připravovaly i dvě věznice a rovněž nemocnice. Kvůli poškození některých částí vedení byl proud na několika místech přerušen.

Policie uvedla, že znovu vzplanul již uhašený požár v židovské osadě Talmon na Západním břehu Jordánu, kde se plameny od hořících plynových zásobníků rozšířily do okolí a obyvatelé museli být evakuováni. V osadě Modiin zůstaly uzavřeny školy i několik silnic.

Our enemies from within are trying to burn us down. The north of #israel is on fire because of people who pretend to be a part of our nation pic.twitter.com/xd8Z4jEKO5