Adele láme sošku a Metallica sype sůl do ran. Ohlédnutí se za cenami Grammy

Cenu za nejlepší metalový počin roku (album Dystopia) získala skupina Megadeth s charismatickým frontmanem Davem Mustainem. Je to vůbec první Grammy pro skupinu, která se ji snažila vyhrát už dvanáctkrát. Slavnostní moment byl ale narušen tím, že při nástupu kapely na pódium hrála doprovodná kapela akustickou verzi písně Master of Puppets. Nejen že to byla chyba produkce a měla zaznít skladba z alba Dystopia, ale sám Mustaine pomáhal kapelu Metallica založit. V roce 1983 ho ostatní členové vyhodili kvůli problému s drogami a alkoholem. V reakci na to založil Mustaine kapelu Megadeth a ke kapele Metallica už nikdy neměl příliš vřelý vztah. Master of Puppets je nahrávka z roku 1986 a Mustaine už se na ní žádným způsobem nepodílel. Tato chyba proto musela frontmana Megadeth naštvat ještě více.



Velkým hřebem večera měla být pódiová spolupráce kapely Metallica a zpěvačky Lady Gaga. Písničku Moth into Flame z loňského alba Hardwired ale zkazily technické problémy. Frontmanovi rockerů nefungoval mikrofón a tak se s Gagou musel dělit o jeden. Z show plné ohňů tak byla celkem komorní a opticky stísněná podívaná.

Tvoje album je lepší než moje

Zpěvačka Adele byla hvězdou nedělního večera. Proměnila všech pět nominací a mezi nimi i dvě nejsledovanější kategorie - album roku (25) a píseň roku (Hello). Při přebírání Grammy za album roku se ale Adele zastavila a obrátila se k Beyoncé, která byla také horkou kandidátkou na album roku za desku Lemonade. „Nemůžu tu cenu přijmout. Lemonade bylo fenomenální a výborně promyšlené.“ Pak Adele přelomila Grammy na dva kusy a vrchní kus s troubou dala Beyoncé, která tou dobou seděla v první řadě před Adele.

Can we talk about the fact Adele broke her Grammy to share it with Beyonce? What a perfect human being. #GRAMMYs pic.twitter.com/rZByWbb8y8 — CelebMix (@CelebMix) 13. února 2017

Beyoncé má nejlepší rockovou nahrávku?

David Bowie, Twenty One Pilots, Disturbed... Těžko si lze představit zpěvačku Beyoncé (teď navíc v pokročilém stupni těhotenství) jako rockerku a navíc v téhle společnosti. I přesto byla její skladba Don ́t Hurt Yourself z desky Lemonade nominována na rockový počin roku. Velkou zásluju na tom měl i spolupracující kytarista Jack White z kapely White Stripes. Cenu nakonec posmrtně získal David Bowie za nahrávku Blackstar, ale vůbec jen to zařazení „královny RnB“ do této kategorie bylo pozoruhodné.

Nominování dvakrát ve stejné kategorii?

Kyle Dixon a Michael Stein jsou autoři soundtracku v úspěšnému seriálu Stranger Things. Soundtrack porotu tak uhranul, že dostal nominaci a postavil se tak bok po boku soundtracku k filmům jako jsou Hvězdné války, Revenant a Most špionů. Soundtrack byl ale nominován hned dvakrát - za první a za druhou sérii. To vše jako dvě separátní nominace ve stejné kategorii. I přes tuto zvláštnost a dvě želízka v ohni nakonec vyhrála hudba k filmu Hvězdné války: Síla se probouzí od Johna Williamse.

Hudební umění politického komentáře

Stejně jako na předávání cen Zlatý glóbus se ani Grammy nevyhnul silný politický komentář namířený proti Donaldu Trumpovi. Moderátor James Corden hned na začátku divákům poradil, ať si večer užijí, protože s Trumpem nikdo neví, co bude dál. Známý rapper Busta Rhymes ve svém projevu několikrát nazval Trupla přezdívkou „Agent Orange“. To může být narážka na to, že na internetu je často Trumpova hlava vydávána za pomeranč s parukou, ale i na nechvalně proslulý herbicid Agent Orange. Ten byl použit americkou armádou ve válce ve Vietnamu a nevratně svou toxicitou poškodil genetickou výbavu civilních obyvatel. Vůbec „nejagresivnější“ výstup měla zpěvačka Katy Perry. Ta přišla v bílo-černém obleku s páskou s nápisem Resist (Vydržet) na rameni. Při zpěvu se na zeď za ní promítaly pasáže z americké ústavy.