Aerolinky nechtějí létat do Venezuely. Kradou jim zavazadla a střílí po pilotech

CARACAS/PRAHA Venezuela je zmítaná chaosem uvnitř, má to však dopad i na kontakt se světem. Světové aerolinky postupně opouštějí jihoamerický stát a ruší linky, které do něj mířily. Mohou za to různé důvody od krádeží zavazadel, přes palivo mizerné kvality až po momenty, kdy na jejich zaměstnance mířili neznámí ozbrojenci.

Některé společnosti jako United Airlines, Avianca či Delta Air Lines už minulý týden do Venezuely přestaly létat úplně, nebo brzké opuštění této destinace ohlásily. Jiné aerolinky postupně kvůli rizikům ruší lety v některých dnech. Není se čemu divit, například Asociace kolumbijských pilotů (Acdac) vydala prohlášení, v němž popisuje, čeho byli její členové svědky.

Do letadel jim pracovníci letišť pumpovali kontaminované palivo. Museli trpět dlouhé hodiny zpoždění kvůli tomu, že členové venezuelské Národní Gardy vytahovali ze strojů zavazadla, aby je prohledali a ukradli cennosti pasažérů čekajících na odlet uvnitř. Objevila se také videa, na nichž je zastřelen muž přímo při přepážce lokální aerolinky sloužící k odbavení zavazadel.

„Všechno, co se dá zařadit do letištního zázemí, se začalo rychle zhoršovat. Problémy jsou viditelné u ranvejí, letištní taxislužby, zdrojů elektřiny či vozidel doplňujících palivo,“ řekl agentuře Bloomberg Julian Pinzon, který má v Acdac na starost bezpečnostní a technické problémy.

Nejen, že je teď čím dál složitější dostat se na venezuelskou půdu, ale sami Venezuelané jsou kvůli podobným opatřením ve více a více bezvýchodné situaci a odtržení od světa. Zvyšují se totiž i ceny letenek. Do Miami se létá v průměru za tisíc dolarů. Přitom průměrná měsíční mzda Venezuelana na černém trhu je 20 dolarů.

Současná socioekonomická krize ve Venezuele způsobila, že jsou logisticky téměř nemožné i takové úkony jako odvoz posádky letadla na hotel. Ty se v současnosti například v Caracasu cestám do 45 minut vzdáleného centra města raději vyhýbají. Ačkoliv byly přesuny běžné, hotely na letišti jsou v dnešní situaci jistější, na dálnici by riskovali přepadení banditů.

Ani na letišti se však stoprocentně problémům nevyhnou. Stačí několikaminutová chůze za brány hotelu a přepadení hrozí i tak. Například společnost Aerolineas Argentinas to dokonce řeší tak, že své zaměstnance letecky přepravují do sousedních zemí, aby přečkali noc tam. Třeba letecká firma Avianca najala pro své lidi osobní strážce poté, co se při přepadení jejich autobusu střílelo.

Nezadrhnou se, ale oprava trvá déle

Problematický sám o sobě je stav venezuelského leteckého paliva. Podle Acdac je velmi často jeho kvalita na nízké úrovni, protože je přechováváno ve znečištěných cisternách a nádržích mizerné kvality. Letadla, která takové palivo používají, následně musí podstupovat údržbu, která trvá déle, než je běžné.

„Garance kvality paliva neexistuje. Motory, které takový benzín používají, se nezadrhnou, ale stroj se rychleji opotřebovává a blokují se filtry na nečistoty,“ vysvětlil Pinzon.

VIDEO: Demonstranti ve Venezuele zablokovali ulice. Vypukla celostátní stávka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oficiální důvody aerolinek, které oznámily konec ve Venezuele, se různí. United Airlines uvedly, že linky do jihoamerické země nejsou výdělečné. Kolumbijská Avianca bez přílišných detailů rozhodnutí zdůvodnila operačními problémy. Budou jimi však střelba na posádku či krádeže zavazadel. V Aerolineas Argentinas se nechtějí vzdát letů do Caracasu, ale potřebují ujištění o bezpečnosti.

„Je skutečně nešťastné, že aerolinky dělají vše, co je v jejich silách, aby udržely Venezuelu propojenou se zbytkem světa. Přitom je to čím dál obtížnější,“ řekl Bloombergu Peter Cerda, viceprezident Mezinárodní asociace pro leteckou přepravu pro Ameriky. Dodal, že venezuelské úřady dělají velmi málo pro to, aby se situace změnila.