‚Aktivista’ Al Gore se setkal se ‚skeptikem‘ Trumpem ohledně klimatických změn

Brendan McDermid , Reuters Al Gore po setkání s Donaldem Trumpem na Manhattanu v New Yorku | foto:

NEW YORK Donald Trump je ještě o kousek blíže k bodu, kdy by mohl pozměnit svůj názor na změnu klimatu, kterou v minulosti označil za „hoax“, napsal The Guardian. Nově zvolený prezident se v pondělí setkal s bývalým viceprezidentem a laureátem Nobelovy ceny Al Gorem, který je právě v boji proti globálnímu oteplování oddaným aktivistou.