Al-Káidu vede opět Bin Ládin. Džihádisty vyzval k útokům na vlaky v Evropě a USA a poskytl návod

RIJÁD/PRAHA Útočte na vlaky zevnitř nebo zvenku, útočte na koleje, abyste vlaky vykolejili. Zaútočte na nádraží v USA a Evropě, jsou vždy plná lidí. Tak zní rady z poslední vydání džihádistického časopisu Inspire, který vydává teroristická organizace al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP).

Poslední číslo magazínu Inspire, který je vydáván v elektronické podobě v angličtině, vyšlo v neděli. Na desítkách stran je tam krok za krokem vysvětlováno, jak zaútočit na železnici a co k tomu použít. Časopis obsahuje podrobný návod, jak vyrobit zařízení, kterým se dá vlak vykolejit. Sami autoři přiznávají, že jde o podobné zařízení, které používají dráhy, když chtějí nějaký „splašený“ vagon vykolejit.

Podle Inspire má zařízení tu výhodu, že není těžké ho vytvořit a lze jednoduše skrýt důkazy o jeho výrobě. Podle protiteroristických expertů ze serveru www.longwarjournal.org je zajímavé to, že al-Káida uvádí, že při tomto útoku není potřeba sebeobětování a lze tak zaútočit opakovaně.

Podle zpravodajského serveru Fox News si Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických „není vědomo žádného bezprostředního či hrozícího útoku.“ Jenže jiní berou hrozbu vážněji. Několik hodin po vydání časopisu vydal varování protiteroristický útvar newyorské policie. V sérii několik zpráv na Twitteru policisté napsali, že o obsahu Inspire předem věděli a že disponují dostatečnými silami, aby ochránili i železnice v New Yorku.

Sami autoři džihádistického časopisu přiznávají, že nemusí jejich útoky způsobit velké škody na životech, zato však velké ekonomické ztráty. Ať už jde prý o narušení dopravy, či velké náklady na ochranu drah. V časopise jsou i mapy s hlavními železničními tahy v USA.

Koordinovaný úder v Madridu

Al-Káida se zaměřovala na vlaky už v minulosti. Při koordinovaném útoku 13 bombami 11. března 2004 zahynulo v Madridu 192 lidí a zraněno jich bylo více než dva tisíce. Deset bomb vybouchlo právě uvnitř čtyř příměstských vlaků.



Druhého dubna pak stejná skupina džihádistů spojených s al-Káidou umístila na koleje vysokorychlostního vlaku AVE dvanáctikilogramovou bombu, ta však selhala. Pokud by k výbuchu pod rychle jedoucím vlakem opravdu došlo, byl by počet obětí obrovský. O den později policisté našli u Madridu úkryt teroristů, ti se v obklíčení vyhodili do vzduchu a zabili přitom i jednoho policistu.

V roce 2009 se povedlo překazit plány al-Káidy na útok na příměstské vlaky v okolí New Yorku. O čtyři roky zadrželi v Kanadě dva džihádisty, kteří s podporou al-Káidy plánovali útok na vlak jedoucí mezi Torontem a New Yorkem.

Hamza bin Ládin na snímku z roku 2006.

Z posledního vydání Inspire vyplývá i to, že momentálně neprominentnějším členem AQAP a zřejmě i vůdcem je Hamza bin Ládin. Jde o syna zakladatele al-Káidy Usámy bin Ládina. Jeho matka byla jednou ze tří žen, které s Usámou bin Ládinem žily v komplexu v Abbottábádu - právě tam americké speciální jednotky vůdce al-Káidy 1. května 2011 zneškodnily.

Bin Ládin: Útočte na židy, křesťany i Rusy

Hamzovi bin Ládinovi je zřejmě 27 nebo 28 let a v časopise je přepis jeho květnového videa, ve kterém vyzval k útokům na „židovské cíle“ po celém světě. Stejně tak vyzývá k útokům „osamělých vlků“ na Američany, Rusy, cíle spojené s NATO a křesťany. „Budeme na vás i nadále útočit, dokud neodvoláte své síly ze všech islámských zemí,“ říkal ve videu Bin Ládin. Vyzval také k útokům na civilisty - podle něj lze útokem na civilisty „dosáhnout výhod, které zaměřením se na vojenské cíle nelze.“