Americké tanky v Polsku jsou hrozba, tvrdí Moskva. Trumpa však vyhlíží s nadějí

„Díváme se na to jako na hrozbu. Jsou to kroky, které ohrožují naše zájmy, naši bezpečnost, a to tím spíše, že třetí země - a není to ani evropský stát - zvyšuje svou vojenskou přítomnost u našich hranic v Evropě,“ řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. Podle něj by každá země vnímala negativně zvyšování cizí vojenské přítomnosti ve svém okolí.



Do Polska počátkem týdne dorazila tisícovka amerických vojáků i první transporty těžké výzbroje, která se minulý pátek začala vyloďovat v německém přístavu Brémy. Další vojáci a zbraně následují. Americké brigádní uskupení podle polských médií čítá celkem 3500 vojáků a více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 bojových vozidel pěchoty Bradley i více než 400 vozů Humvee. V únoru mají Američané v polských posádkách cvičit se spojenci, později se má část sil přesunout do Pobaltí, Bulharska a Rumunska.

Podporu spojencům v NATO přislíbil americký prezident Barack Obama a o posílení východního křídla aliance rozhodl summit NATO, který se loni v červenci konal ve Varšavě.

Kreml: Chceme dialog s USA

Přesto Kreml stále doufá v lepší vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy po nástupu nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa.

„Prezident Vladimir Putin svými činy a prohlášeními jasně a jednoznačně dokazuje připravenost respektovat naše partnery. Ale tento respekt může být pouze vzájemný, nemůže být jednostranný. Proto z našeho hlediska musí být vzájemného respektu v rusko-amerických vztazích více,“ řekl ve čtvrtek Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Dodal, že Kreml nesouhlasí s názorem budoucího šéfa americké diplomacie Rexe Tillersona na ruskou anexi Krymu.

„Trump přinejmenším hovoří o ochotě k dialogu. To neznamená ochotu souhlasit se vším, to ani nelze a ani to v Moskvě nečekáme. Ale vést dialog je to, v co je záhodno doufat a co nám pomůže hledat východisko z mnoha komplikovaných situací,“ dodal mluvčí.

Zatímco Trump ve středu vyjádřil naději, že se s Putinem dohodne a že Rusko bude nyní Spojené státy respektovat víc, než za vlády kteréhokoli jiného amerického prezidenta, Tillerson během slyšení v Senátu označil ruskou anexi Krymu za porušením mezinárodního práva. Spojené státy podle něj potřebují mít v ruce nástroj, aby zabránily podobnému použití síly v budoucnu, a Washington hodlá dodržovat závazky ke spojencům obávajícím se expanzivní ruské politiky.

Budoucí šéf americké diplomacie se však nevyslovil pro přijetí dalších sankcí proti Rusku. Washington podle něj potřebuje zlepšit vztahy s Moskvou, aby se ze stálého soka stala „občasným partnerem“.

Trump už během volební kampaně neskrýval zájem o zlepšení vztahů s Moskvou, které se na sklonku éry jeho předchůdce Baracka Obamy ocitly na bodu mrazu. Do funkce ministra zahraničí Trump nominoval exšéfa společnosti Exxon Mobil Tillersona, který má dlouholeté obchodní vazby na Rusko a dobré kontakty s Kremlem.