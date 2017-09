Americký generál Townsend nevěří, že je islamista Bagdádí po smrti

BAGDÁD Vůdce radikální organizace Islámský stát (IS) abú Bakr Bagdádí je podle americké armády stále naživu. Američané nevědí, kde přesně se Bagdádí nachází, ale počítají s tím, že bude poblíž údolí řeky Eufrat na pomezí Sýrie a Iráku, kam se stahují členové IS.

Rusko vydalo zprávu o zabití Bagdádího v červnu a o měsíc později ji potvrdila organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR). USA ale mají stále pochybnosti.



Generál Stephen Townsend, který velí operacím proti IS v Iráku a Sýrii, řekl, že armáda po Bagdádím „pátrá každý den“, ale přiznal, že „nemá tušení“, kde přesně se vůdce IS nachází. Bagdádí vyhlásil v roce 2014 z mešity v Mosulu chalífát na území severního Iráku a Sýrie, ale od té doby se na veřejnosti ukazoval minimálně.

Lidé z IS se budou podle Townsenda stahovat do údolí řeky Eufrat. „Jakmile ho (Bagdádího) najdeme, pokusíme se ho hned zabít. Nemá smysl komplikovat si to pokusy zatknout ho,“ prohlásil americký generál.

USA na Bagdádího hlavu vypsaly odměnu 25 milionů dolarů. K předchozím zprávám o Bagdádího smrti Townsend řekl, že mu chybí „přesvědčivý důkaz, informace tajných služeb nebo i jiného zdroje, který by potvrdil Bagdádího smrt“. Podle něj naopak zprávy rozvědek naznačují, že je vůdce IS naživu.

Ninive osvobozeno

IS přišel v Iráku o Mosul a rovněž o Tall Afar, což byly poslední větší základny radikálů v této asijské zemi. Podle irácké vlády je tak plně osvobozena provincie Ninive, několik oblastí v Iráku mají ale členové IS ještě v rukou.

Boj proti nim podle odborníků nekončí, protože na místě zřejmě zůstanou spící buňky, které budou páchat jednotlivé útoky, a také mnoho nevybuchlé munice. Irácká armáda se nyní chystá osvobodit také město Havídža, protože ve čtvrtek tam letadla shodila letáky s výzvami, aby se lidé připravili na boj.

Civilisté se mají držet stranou od pozic IS a vydat se vojákům. V Sýrii boj proti IS pokračuje bitvou o jeho tamní baštu Rakku. Radikálové jsou také ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur.