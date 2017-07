Vlivný americký senátor McCain má zhoubný nádor mozku

Washington Vlivný republikánský senátor Spojených států John McCain má mimořádně zhoubný nádor mozku, takzvaný glioblastom. V prohlášení se souhlasem arizonského senátora to ve středu místního času (dnes nad ránem) sdělila podle agentury AP klinika Mayo, kde se McCain podrobil odstranění krevní sraženiny nad levým okem.

„Senátor a jeho rodina spolu s pečovatelským týmem kliniky Mayo zvažují další léčebné možnosti. Součástí těchto léčebných možností může být kombinace chemoterapie a ozařování,“ uvedla klinika ve Phoenixu. Dodala také, že válečný veterán a 80letý senátor se z chirurgického zákroku, který podstoupil minulý týden v pátek, zotavuje neuvěřitelně dobře a že jeho zdravotní stav je jinak výborný.

„Zpráva o otcově nemoci zasáhla každého člena rodiny McCainů,“ sdělila na Twitteru senátorova dcera Meghan. „Moje babička, matka, bratři, sestra a já jsme byli šokováni a nyní trpíme úzkostí z toho, co přijde,“ dodala.

Brzké uzdravení již McCainovi, který je znám svou tvrdostí, zásadovostí a také ochotou spolupracovat v klíčových záležitostech s demokraty, popřáli nejen jeho kolegové z Kongresu USA, ale i prezident Donald Trump s manželkou Melanií. „Brzy se uzdrav,“ uvedl Trump v prohlášení s tím, že McCain byl vždy bojovník.

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. Get well soon. https://t.co/fONWVlmYyz

Podobně jako Trump se vyjádřil i bývalý demokratický prezident Barack Obama. Ten senátora označil za amerického hrdinu a jednoho z nejstatečnějších bojovníků, jaké kdy poznal. „Rakovina neví, proti komu stojí. Dej jí co proto, Johne,“ uvedl Obama.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John.