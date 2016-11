ANKETA: Jestřáb Clintonová vs. nevyzpytatelný Trump. Koho by volili čeští politici

Richard Brabec, ministr životního prostředí a místopředseda hnutí ANO: „Americkému voliči v těchto volbách vůbec nezávidím. Z toho, co vím, bych nakonec především proto, že Donald Trump mi připadá jako příliš velká neznámá, asi přece jen hlasoval pro Hillary Clintonovou.“



Jiří Dienstbier (ČSSD), ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu: „Trump je pro mě představitel nenávistné a populistické krajní pravice. Představuje kulturní i bezpečnostní hrozbu pro svět. Clintonová je nesporně politička, která bude hájit důstojné podmínky i pro neprivilegované lidi, například zachování a rozvíjení zdravotního pojištění a péče pro všechny.“

Petr Fiala, předseda ODS: „Nejsem občanem USA, ponechám volbu na nich. O budoucnosti americké zahraniční politiky je zbytečné teď spekulovat, ale jedna věc se už ukazuje: Ať vyhraje kdokoli, je zřejmé, že USA soustředí v budoucnosti svůj zájem jinam, hlavně do Asie. Evropa se bude muset sama více starat o svou obranu a své zájmy.“

Jiří Dolejš (KSČM), poslanec: „Tentokrát je volební duel spíše příznakem krize. Donalda Trumpa bych volit opravdu nemohl - cítím z něj šovinistu generujícího geopolitický chaos, kterého kritizují i sami republikáni. Na druhou stranu demokraté jsou mi bližší, ale jestřáb Clintonová jako menší zlo je obtížné volební rozhodnutí.“

Matěj Stropnický, předseda Strany zelených: „Nepodpořil bych ani jednoho z kandidátů. Clintonová je návrat k tomu horšímu, co už z americké politiky známe, a Trump je zcela nevyzpytatelný. Geopoliticky dojdeme, myslím, v obou případech k opětovné eskalaci mezinárodních konfliktů, což může ohrožovat i bezpečnost ČR.“



Daniel Herman (KDU-ČSL), ministr kultury: „Nepřísluší se mi k tomuto vyjadřovat.“

Jiří Paroubek, bývalý premiér: „Podpořil bych přes všechny výhrady H. Clintonovou. Raději bych ale volil jejího stranického kolegu B. Sanderse. Vidím ji jako kompetentnější osobu než jejího protikandidáta.“

Cyril Svoboda (KDU-ČSL): „Jde o extrémně těžkou volbu a výběr menšího zla. Kdybych si musel vybrat, volil bych Donalda Trumpa. Byla by to aspoň šance na změnu vztahů mezi USA a Evropou. Teď je vše zablokované ve stereotypech. Paní Clintonová by jen navazovala na dosavadní uspořádání. Na česko-amerických vztazích se podle mě zvolením Clintonové či Trumpa nic nezmění.“

Jan Veleba (SPO), senátor: „Určitě bych nepodpořil Clintonovou, jestli Trumpa, nevím. Pokud se týká globálních geopolitických vztahů i vztahu k Česku, tak si myslím, že je skoro jedno, kdo z těch dvou bude zvolený. Základem ekonomiky a politiky USA je vojenský průmysl se svými zájmy a na tom nezmění systémově nic ani Trump.“

Martin Stropnický (ANO), ministr obrany: „Nemyslím, že je vhodné, aby ministr obrany ČR vyjadřoval své preference pro volební výsledek v zemi našeho významného spojence.“



Tomio Okamura (SPD): „Já i naše hnutí podporujeme od počátku Donalda Trumpa – je i pro Českou republiku lepší variantou.“

Tomáš Hudeček, bývalý primátor Prahy: „Ani jeden není dobrá volba. Naštěstí nemusím volit. Kdybych jako Američan opravdu musel, volil bych Trumpa.“

Andrej Babiš, ministr financí a šéf ANO: „Nepodpořil bych ani jednoho z kandidátů.“

Jan Mládek (ČSSD), ministr průmyslu a obchodu: „Jsem rád, že nejsem volič v USA a nemusím volit mezi Trumpem a Clintonovou.“

Petra Buzková, bývalá ministryně školství a někdejší místopředsedkyně ČSSD: „Samozřejmě Clintonovou“

Michaela Marksová (ČSSD), ministryně práce a sociálních věcí: „Za mě jednoznačně Clintonová. Jakkoli pro mě není úplně ideální. Hillary Clintonová je celkem předvídatelná, vztahy by se od současné situace nejspíš nijak výrazně nezměnily.“

Jaroslav Foldyna (ČSSD), poslanec: „Vybrat si v současných kandidátech na prezidenta USA je více jak těžké. Naše vztahy jsou na velmi dobré úrovni, tedy neočekávám, že by na ně volby měly vliv.“

Jan Chvojka (ČSSD), poslanec: „Fandím Hillary Clinton.“



Marie Benešová (ČSSD), poslankyně: „Jednoznačně Trump.“

Zdeněk Ondráček (KSČM), poslanec: „Nikoho bych nevolil. Nejsou pro svět, EU, ani ČR žádnou výhrou. Kdybych musel hlas odevzdat, tak by to byl Trump – a to jen proto, že v těch všech světových zločinech s nimi nejel. Vyhraje-li, je však jen otázkou času, kdy ho poamericku ‚demokraticky‘ zlikvidují.“

Stanislav Polčák (TOP 09), europoslanec: „Z dlouhodobého hlediska Clintonová. Nejde jen o ČR. Je i o vztah k Evropě. Trump zpochybňuje euroatlantickou vazbu, má podivné existence kolem sebe, které pracovaly pro lidi blízké Kremlu. Nepotřebujeme revoluci v našich vztazích s USA a Clintonová v mezinárodních otázkách je jednoznačně lepší varianta pro ČR i Evropu. Vnitroamerické otázky naštěstí neřeším.“

Michal Horáček, prezidentský kandidát : „Je to důležitější událost než mnohé jiné. Hillary Clintonová, přes všechny námitky, které vůči její kandidatuře můžeme mít, je v této situaci jednoznačnou volbou.“

Miroslava Němcová (ODS), poslankyně: „Nevolila bych Donalda Trumpa kvůli řečem o oslabování NATO a jeho obdivu k Vladimiru Putinovi. Jako menší zlo bych volila Hillary Clintonovou, pokud bych vůbec šla volit.“

Dana Drábová, zastupitelka Středočeského kraje a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost: „I vládnout se musí umět a myslím, že paní Clintonová zkušenosti má.“



Jan Horník (STAN), senátor: „U mě je to celkem jednoznačné: Hillary Clintonová.“

Martin Plíšek (TOP 09), poslanec: Volil bych Hillary Clintonovou.

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), ministr: „Ronalda Reagana.“

Jana Černochová (ODS), poslankyně: „Nadšeně ani jednoho. Ze zoufalství pana Trumpa.“

Kateřina Konečná (KSČM), europoslankyně: S velkým sebezapřením bych zvolila Hillary Clintonovou. Pokud bych si opravdu musela vybrat. Pokud nemusela, nevolila bych ani jednoho. Domnívám se, že Trump je egomaniak bez reálného programu a představoval by značné riziko. S politikou Clintonové často nesouhlasím a už teď se bojím, jak vojensky zaměřená bude její zahraniční politika. Ale Trump by byl neřízená střela s rukou na nukleární spoušti, což považuji za nepřijatelné.

Jan Hamáček, předseda sněmovny (ČSSD): Volil bych Hillary Clintonovou. Velmi mě znepokojila vyjádření Donalda Trumpa k budoucnosti NATO a transatlantické vazby.

Miluše Horská (KDU-ČSL), senátorka: Žena...

Petr Gazdík (STAN), předseda strany: Jako tradiční republikánský volič bych se skřípěním zubů nešel k volbám a tím nahrál Hillary Clintonové. Především kvůli Evropě, i když si uvědomuji, že Obamovo období, kdy se USA postupně stahovaly z řešení problémů (např. na Blízkém východě) nebylo dobré.

Petr Bendl (ODS), poslanec: Médii jsme tlačeni ke Clintonové, ale já bych asi volil změnu, tzn. Trumpa.

Alexander Černý (KSČM), poslanec: Hillary.

Karel Schwarzenberg (TOP 09), poslanec: Jasně Hillary Clintonovou.

Pavel Telička, europoslanec hnutí ANO: „Jsem rád, že nemusím volit, neboť ani jeden z kandidátů mě zcela nekonvenuje. Přesto budu doufat ve vítězství mj. zodpovědnosti nad povrchním populismem, tedy ve vítězství Hillary Clintonové. Je to ta lepší volba.“