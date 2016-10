Protiletadlový systém KUB |

PRAHA Ministerstvo obrany sbírá informace od pěti vybraných výrobců, s jejichž zástupci se setká během listopadu. Nové rakety mají nahradit dosluhující sovětské „kuby“, jejichž životnost končí v roce 2020. To je termín, do kdy by měl protiletadlový pluk ve Strakonicích získat nové zbraně.

Informaci přinesl týdeník Euro. „Náhrada by měla zahrnovat pořízení kompletních protiletadlových systémů, střel, logistickou podporu a plnohodnotné zabezpečení celého procesu životního cyklu,“ řekl Euru mluvčí ministerstva obrany Vladimír Lukovský. V první vlně armáda podle týdeníku nakoupí méně než deset nových baterií. Každá raketa, kterých je v jedné baterii až osm, vyjde v průměru na 110 milionů korun. Podle informací Eura může nákup samotných raketových systémů překonat pět miliard korun. Další miliardy si vyžádá výzbroj.

Ministerstvo obrany koupí vojákům nové bezpilotní průzkumníky Úředníci ministerstva v minulých týdnech oslovili německou firmu Diehl, norský Kongsberg, americký Lockheed Martin, britskou MBDA a izraelský Rafael. „Cílem průzkumu trhu je získat informace o existujících moderních systémech protivzdušné obrany středního dosahu, technologických trendech výrobců a o užívaných systémech v jiných zemích,“ řekl Euru Lukovský. Novým raketovým systémem západní výroby chce armáda nahradit stárnoucí komplety 2K12 KUB vyvinuté před 60 lety v Sovětském svazu. Podle Eura by nové systémy neměly být na pásech, ale na kolových podvozcích Tatra. Ministerstvo ale nechce detaily zveřejňovat, dodává Euro. O záměru na pořízení raket psal nedávno i deník Právo. Podle odborníků, které list oslovil, se cena zakázky může pohybovat od jednotek po desítky miliard korun. Podle předpokladu generála Bohuslava Dvořáka, bývalého šéfa vyzbrojovací sekce, armáda požaduje vyzbrojit jeden protiletadlový oddíl, tedy alespoň čtyři baterie. Nový raketový systém by se měl stát součástí modernizovaného protiletadlového systému, psalo Právo s tím, že obrana již pro tento systém nakupuje nové 3D radiolokátory MADR.