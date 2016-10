CANBERRA Austrálie hodlá ještě více přitvrdit ve své protiimigrační politice: chce zbavit uprchlíky a migranty usilující o to, aby se dostali do země, sebemenší naděje na to, aby to dokázali.

Austrálie může vyhostit děti migrantů narozené v detenčních centrech, rozhodl soud Žadatelům o azyl, kteří byli vráceni do zemí původu, chce udělovat doživotními zákazy cest do Austrálie i jako turisté a podnikatelé či protřednictvím sňatku s australským občanem.

Australský premiér Malcolm Turnbull dnes podle agentury AP oznámil, že příslušná legislativní opatření předloží parlamentu k projednání už příští týden. Australská vláda dlouhodobě obhajuje odmítání běženců, kteří směřují k australským břehům na lodích, jako nezbytné odstrašující opatření pro převáděče, jež tyto nebezpečné výpravy organizují.