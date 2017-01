Autor zprávy o kompru na Trumpa se bojí Moskvy. Odjel z domova

Po středečním zveřejnění materiálu, podle kterého mají Rusové k dispozici kompromitující video a informace proti nově zvolenému šéfovi Bílého domu, Steele odjel z domova. Britský deník The Daily Telegraph napsal, že se obával reakcí Moskvy. Steelův společník ve firmě Christopher Burrows autorství zprávy odmítl potvrdit i vyvrátit.

Americký list The Wall Street Journal pak uvedl, že Steele odřekl v posledních týdnech několik žádostí o rozhovor s odůvodněním, že téma je „příliš horké“.

Jeho firma Orbis Bussiness Intelligence o sobě tvrdí, že je schopna „poskytovat strategické poradenství, shromažďovat zpravodajské informace a vést komplexní, často přeshraniční vyšetřování“. V roce 2009 ji založili bývalí britští agenti a firma údajně používá globální síť expertů a „význačných postav z byznysu“.

Steelův společník Burrows dříve pracoval jako poradce na ministerstvu zahraničí a na začátku tisíciletí působil na misích v Bruselu a Dillí. Samotný Steele strávil několik let službou pro MI6 v Moskvě a Paříži, ale také jako diplomat v Londýně.

Pomáhal vyšetřovat korupci ve fotbale

Steele měl podle amerického listu The New York Times velmi dobrou pověst u britských i amerických tajných služeb. Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) dodával informace mimo jiné při vyšetřování korupce v mezinárodní fotbalové federaci (FIFA).

Jeho kolegové uvedli, že si byl velmi dobře vědom rizika, že data od Rusů mohou být úmyslnými dezinformacemi.

Z amerických tajných služeb zpráva o údajných kompromitujících materiálech Ruska na designovaného amerického prezidenta neunikla. V noci na čtvrtek to v nezvyklém prohlášení řekl šéf tajných služeb James Clapper. Trumpovi vzkázal, že tajné služby spolehlivost tvrzení nezkoumaly.

Clapper také řekl, že mluvil s Trumpem po telefonu a že vyjádřil zděšení nad únikem informací do médií. Rozhodnutí představitelů tajných služeb předložit oběma prezidentům výtah z 35stránkové zprávy bylo prý ale jednomyslné. „Naší povinností je zajistit, aby politici dostali co nejširší možný obraz čehokoliv, co může ovlivňovat národní bezpečnost,“ vysvětlil.