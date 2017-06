Avatar 2 znovu změní dějiny kinematografie. Nabídne 3D bez brýlí

Avatar (2009) | foto: Twentieth Century-Fox Film Corporation , Reprofoto

James Cameron je brán za inovativního filmaře, který určuje filmové trendy do budoucnosti. Výsledkem spolupráce jeho studia Lightstorm Entertainment a společnosti Christie ́s Digital by mělo být to, že Avatar 2 (a všechna další pokračování) nabídne 3D technologii viditelnou i bez speciálních brýlí.