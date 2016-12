Babiš podle Politica patří mezi 28 osobností, které určují podobu současné Evropy

Dostal se například do společnosti tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, šéfky unijní diplomacie Federicy Mogheriniové, londýnského starosty Sadiqa Khana nebo předsedy polské vládní strany Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského.

„Seznam Politico 28 je náš přehled lidí, kteří budou nejspíš určovat podobu roku 2017 i dál - zda k dobrému nebo špatnému, to si musí rozhodnout čtenáři sami,“ uvedl šéfredaktor evropské části Politica Matthew Kaminski. Politico vzniklo v USA v roce 2007 jako nezávislá a nestranná zpravodajská organizace, v Bruselu má už dva roky samostatnou evropskou redakci.

Mezi osmadvaceti osobnostmi je také šéfka německé protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) Frauke Petryová, americký investor a filantrop George Soros či třeba rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz.

Text přibližující českého vicepremiéra má podtitulek využívající anglickou slovní hříčku „Český trumf“ či „Český Trump“. Za „Českého Trumpa“ se shodou okolností nedávno v blahopřejném telegramu nově zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi označila česká hlava státu Miloš Zeman.

Our #POLITICO28 of people shaping Europe is out — A guide to the people most likely to shape our world in 2017 https://t.co/R3vMm236sN pic.twitter.com/MtUBiMsllz