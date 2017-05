Babiš premiérovi po poledni představí nástupce na ministerstvu financí

Nový ministr by měl nahradit Babiše, kterého se premiér rozhodl z kabinetu odvolat. V pondělí Sobotka odmítl původní nominace hnutí ANO, které navrhovalo Babišovu náměstkyni Alenu Schillerovou nebo současného ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO).

Hnutí ANO v úterý večer projednávalo tři kandidáty na nového ministra financí. Jedním z nich byl poslanec Ivan Pilný, který to sám oznámil. Podle České televize dalšími dvěma byli ministři spravedlnosti a pro místní rozvoj Robert Pelikán (ANO) a Karla Šlechtová (za ANO), Babiš ale jejich jména nepotvrdil.

Šlechtová, která je společně s prezidentem Milošem Zemanem na návštěvě Číny, dnes novinářům řekla, že nabídku dělat ministryni financí nedostala. „Já jsem tu nabídku nedostala, dočetla jsem se to dnes v médiích, takže v tuto chvíli nemám co komentovat,“ řekla. Nechtěla spekulovat o tom, zda by nominaci přijala, pokud by přišla.

Předseda hnutí ANO také oznámil, že nebude Sobotkovi předkládat jména k výběru, ale navrhne mu pouze jednoho kandidáta. Vyjádřil také přesvědčení, že Sobotka novou nominaci přijme.

Premiér chce odvolat Babiše z vlády kvůli nejasnostem ohledně jeho obchodů s Agrofertem a podezření z ovlivňování médií. Babiš obě záležitosti odmítá. Prezident Miloš Zeman uvedl, že o premiérově požadavku rozhodne po ukončení své návštěvy Číny. Hlava státu se do Česka vrátí v noci na čtvrtek.