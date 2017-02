Banka Rothschildů požírá Evropu. Německé děti se učí z knihy s kontroverzní ilustrací

Nakladatelství Klett sídlící v německé metropoli Berlíně označilo pochybení za „závažné“, omluvilo se a ukončilo další distribuci učebnice. Školy, které ji používají, mohou stránku přelepit náhradní. Z vyučování však Němci knihu stahovat neplánují.

V odpovědi na dotaz autora magazínu Vice, který o problematické ilustraci informoval, nakladatelství uvedlo, že bude v nadcházející edici stránka nahrazena. Nejprve však bylo překvapeno. Jeho mluvčí však slíbila, že z webové verze učebnice odstraní inkriminovanou stránku co nejdříve. Který z dodavatelů za pochybení může, si prý ale v nakladatelství nepamatují.

V učebnici sociálních věd nazvané Impulses 2 a vydávané od roku 2012 se na jedné ze stran s rozevřenými ústy chystá pohltit Evropu žlutá hlava z legendární počítačové hry Pacman. Opakují se na ní slova „Banka Rothschildů“. Kniha je určena žákům sedmých až devátých tříd a měla by je podnítit k diskuzi o politických a sociálněvědních problémech. „Žáci si z toho ale hlavně mohou vzít, že za krizí je rodina židovských finančníků,“ napsal autor Vice Philipp Frohn.

Z dílny konspirátora

Medializace problému vyvolala nesouhlas některých politiků. Podle člena Říšského sněmu za Zelené Volkera Becka je nejhorší fakt, že se žáci čtyři roky učili z knihy a nikdo si nevšiml antisemitského obsahu. „Ta ilustrace mě šokovala,“ řekl německému webu Die Welt.

Vadí mu, že si problému nevšiml nikdo na ministerstvu kultury, jež má na starosti kontrolu učebních materiálů. „Pokud by si děti začaly spojovat krizi s židovskými bankami, mohlo by to mezi nimi začít šířit antisemitské stereotypy,“ dodal Beck. Podle něj by se ale neměla učebnice automaticky stáhnout. Stránka by v knize měla zůstat, ale být uváděna na pravou míru.

Že není stránka pouze špatně vykládána dokazuje podle německého Die Welt autor ilustrace. Jako zdroj je totiž uveden známý americký ilustrátor David Dees, jehož označuje newyorská nezisková organizace Liga proti hanobení jako antisemitu a konspirátora. Na svých webových stránkách píše, že svými ilustracemi chce „ukázat lidem plán světové elity na ovládnutí světa“.

Nedávné ilustrace zobrazují například americkou prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou jako zombie, nebo novou hlavu státu USA Donalda Trumpa svázaného zlatým řetězem s nápisem Fed (zkratka pro americkou federální banku) a židovskou hvězdou.