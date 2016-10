Bělobrádek: Vzniku koalic proti ANO pomohly i Babišovy urážky a výroky o zlodějích

„Naši členové z krajů jsou velmi rozhořčeni, protože to vypadá, jako by všechny politické strany tradiční jenom kradly a loupily a byly neschopné hospodařit, přitom to není pravda. To se samozřejmě mnohých politiků velmi dotklo,“ řekl Bělobrádek. „Já myslím, že i tohle mohlo hrát určitou roli při tom vyjednávání,“ doplnil.



Podle Bělobrádka za KDU-ČSL často kandidovali lidé, kteří v minulosti bojovali proti nehospodárnosti krajů. Naopak na kandidátkách ANO podle něj byli lidé, kteří s dřívějšími krajskými reprezentacemi v době jejich neprůhledného hospodaření spolupracovali.

Předseda lidovců se také ohradil proti Zemanovu nařčení ze zrady na voličích. Podle něj vznik koalic, v nichž není vítěz voleb, k politice patří a KDU-ČSL takto skončila v opozici v mnoha případech na komunální úrovni.

Babišovo vystupování Bělobrádek označil za syndrom bývalého předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, který sice v roce 2010 vyhrál ve volbách, vládu ale sestavila druhá ODS s TOP 09 a s Věcmi veřejnými. „Brečet, že sice teď jsem vyhrál volby, ale předtím jsem absolutně zničil svůj koaliční potenciál tím, že jsem všechny pozurážel, o všech jsem řekl, že jsou zloději, přestože to jsou lidé čestní, pracovití, charakterní, a naopak proti korupci léta bojovali,“ řekl o Babišově rétorice Bělobrádek.

KDU-ČSL součástí krajských koalic

Zdůraznil také, že lidovci nikdy předem neřekli, s kým budou o podobě krajských koalic vyjednávat. „Pokud někdo křepčí na stole a slaví, zatímco druzí jednají, tak to asi je problém někoho jiného,“ podotkl.



KDU-ČSL se podílí na vznikajících koalicích v Pardubickém, Královéhradeckém a Plzeňském kraji, kde sice ANO zvítězilo, v krajské vládě ale zřejmě nebude mít zastoupení. Lidovci naopak nebudou v krajské vládě Olomouckého kraje, kde se na spolupráci dohodly ANO, ČSSD a ODS. Podle Bělobrádka v Olomouckém kraji spolupracují lidé, kteří se dobře znají z dřívějška. „Já chápu, že v Olomouci je přerovská skupina, která se velmi dobře zná: bývalí sociální demokraté v ANO, sociální demokraté a k tomu ODS,“ řekl.