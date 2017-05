Bieber, Cyrus, Perry, Coldplay... Na charitativním koncertu Ariany Grande v Manchesteru hvězdy

Na benefičním koncertu Ariany Grande vystoupí zpěvák Justin Bieber, Usher, americká zpěvačka Katy Perry a rapper Pharrel Williams. Mezi dalšími interprety najdeme hudební skupinu Take That, irského zpěváka Nialla Horana, zpěvačku a herečku Miley Cyrus. Připojí se také londýnská kapela Coldplay.

Akce „One Love Manchester“ se bude konat na fotbalovém hřišti Old Trafford necelé dva týdny poté, co útočník Salman Abedi zabil 22 lidí během koncertu Ariany Grande v Manchesteru. Ze stadionu, který má kapacitu 50 tisíc, bude vysílán živý koncert v televzi i v rozhlasu BBC. Výtěžek půjde do fondu, který založilo město Manchester a britský Červený kříž.

Mladá zpěvačka Ariana Grande uvedla: „Budu se vracet do neuvěřitelně statečného města Manchesteru, abych strávila čas se svými fanoušky, a abych získala peníze pro rodiny obětí.“



Šéf policie Ian Hopkins dříve řekl pro radio BBC, že musí před koncertem promluvit s rodinami obětí. „Většina z nich je charitativní akci velmi nakloněna, někteří zjevně ne, ale to je naprosto pochopitelné,“ dodal.