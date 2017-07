Tajné služby učí české úředníky bránit se špionům. Ovládnout mobil je hračka, zjistili

Historicky první školení, vedené odborníky z Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, skončilo před týdnem a zúčastnilo se ho asi 14 úředníků, řekl Lidovkám cz. mluvčí BIS Ladislav Štícha. Šlo většinou o bezpečnostní ředitele ministerstev, kteří mají na starosti ochranu tajných informací. Právě významní úředníci státní správy jsou totiž v první linii boje se zájmy cizích mocností. O akci informovala BIS na svých stránkách.

Hlavním cílem přípravy je podle BIS naučit úředníky, jak se bránit zahraničním zpravodajcům, kteří se snaží získat citlivé a tajné informace. Zástupci ministerstev se tak například učí, jak se chovat v přítomnosti neznámých lidí, jak vůbec rozpoznat, že zájem cizího člověka už začíná být nebezpečný, co znamená bezpečné chování a samozřejmě, jak se co nejlépe bránit.

Někteří z úředníků podle BIS připustili, že je například překvapilo, jak rychle lze do nestřeženého mobilního telefonu nainstaloval program na odposlouchávání a získat přístup k datům. Zástupci ministerstev připouštěli, že v tomto ohledu se zatím chovali „trochu bezstarostně“.



„Špionáž je stará skoro jako lidstvo samo a v moderní době jsou její podoby stále sofistikovanější. Je bezpečnostním zájmem České republiky, aby státní správa dokázala tomuto nežádoucímu zájmu čelit, říká ředitel BIS Michal Koudelka.



V průběhu školení mohli úředníci nahlédnout do práce zpravodajských služeb a seznámit se s praktikami špionů. „Našim zájmem je především upozornit lidi ve státní správě, že i když si to nepřipouštějí, tak mohou být v hledáčku cizích mocností. Nemusí to být lidé přicházející do styku s utajovanými skutečnostmi, ale i řadoví úředníci, kteří mohou cizím špionům umožnit přístup do celého úřadu a k jeho informacím,“ upozorňuje Michal Koudelka.

BIS dlouhodobě upozorňuje na podceňování vlivu cizích mocností v České republice. Cílem zájmu totiž nejsou jen státní instituce, ale také firmy. I soukromé společnosti musí počítat s nežádoucím zájmem nejen ze strany zahraničních zpravodajských služeb ale také konkurence. Ekonomická a technologická špionáž rozhodně nehrozí jen ze strany zemí, jako jsou Rusko nebo Čína. Špionáže se ale nezříkají ani vyspělé západní státy.

Školení budou pokračovat až do konce roku.