Boje o okolí Mosulu pokračují. Provází je sebevražedné atentáty i toxický kouř

Iráčtí vojáci při bojích o vesnice kolem města Mosul | foto: Reuters

BAGDÁD Irácká armáda v sobotu zahájila další operaci v rámci ofenzivy proti takzvanému Islámskému státu (IS) v Mosulu. Bojovala o nedaleké, převážně křesťanské město Hamdáníja, jehož obyvatelé už dříve před islamisty uprchli. Nedaleko Mosulu vyhodil IS ve čtvrtek do povětří chemičku, toxický kouř zabil dva obyvatele přilehlých vesnic.

Představitelé armády pod podmínkou zachování anonymity řekli agentuře AP, že město již bylo dobyto a že v jeho centru vlaje irácká vlajka; na několika místech prý ale vládní vojáci stále čelí odporu radikálů.

Střety s islamisty v Kirkúku skončily. Radikálové zabili celkem 46 lidí Hamdáníja leží zhruba 20 kilometrů jihovýchodně od Mosulu. Radikálové přístupové cesty k Mosulu zaminovali, což postup armády komplikuje. Kromě toho se irácké a kurdské síly od zahájení ofenzivy v pondělí potýkají s odstřelovači a sebevražednými útočníky v autech. Agentura AP v souvislosti se zprávou o dobytí Hamdáníje připomněla, že podobné informace o úspěšném postupu armády se v minulosti ukázaly jako předčasné.

Bojovníci IS ve čtvrtek nedaleko Mosulu vyhodili do povětří chemičku. Toxický kouř zabil podle iráckého generála citovaného agenturou AFP nejméně dva civilisty z okolních vesnic. Zástupci americké armády uvedli, že kouř by kvůli změně větru mohl způsobit dýchací potíže také americkým a iráckým jednotkám na logistické základně jižně od Mosulu. Vojáci proto preventivně nosí plynové masky. Skoro 300 mrtvých Zpravodajská stanice CNN v sobotu s odvoláním na zdroj z iráckých tajných služeb informovala, že ozbrojenci z IS zastřelili ve čtvrtek a v pátek v Mosulu 284 mužů a chlapců. Ty údajně shromáždili v blízkosti a uvnitř města, aby jim sloužili jako živé štíty. Na půdě někdejší zemědělské univerzity na severu Mosulu je pak zastřelili a pohřbili v hromadném hrobě, uvedl zdroj. Mezi oběťmi bylo podle zdroje CNN několik dětí. CNN upozornila, že zprávu nemohla nezávisle ověřit.

Bojů o Mosul, poslední velkou baštu IS, se účastní irácké bezpečnostní síly a kurdští pešmergové. Ve městě je asi 1,5 milionu lidí a odhaduje se, že IS tam může mít až 6000 svých bojovníků. Očekává se, že operace bude trvat týdny, možná měsíce.