Bolívie hledá viníky havárie letadla brazilských fotbalistů. Zadržela šéfa aerolinek

Někdejší generál letectva Gustavo Vargas, který vede bolivijské charterové aerolinky, byl spolu se dvěma zaměstnanci zadržen a předveden k výslechu na prokuraturu ve městě Santa Cruz, odkud minulý týden vzlétl stroj s brazilským fotbalovým týmem Chapecoense směrem do Kolumbie. Podle generálního prokurátora Ramira Guerrera se vyšetřování zaměřuje na možné porušení bezpečnostních pravidel.



„Může se z toho však snadno stát případ zabití,“ prohlásil Guerrero podle agentury Reuters.

Osudný let odstartoval minulé pondělí s 68 cestujícími a devíti členy posádky přesto, že neměl v nádrži normami požadovanou rezervu paliva, ale pouze množství nutné na odhadovanou dobu letu. Posádku stroje na to upozorňovala i letová dispečerka Celia Castedová, která však bez ohledu na to nechala letoun odstartovat.

Žena s více než dvacetiletou zkušeností v oboru před několika dny údajně v obavách o svou bezpečnost prchla z Bolívie a podle médií se snaží získat azyl od brazilských úřadů. Bolivijský ministr vnitra Carlos Romero prohlásil, že se nelegálně vyhnula hraničním kontrolám ve snaze uniknout spravedlnosti.

„Neexistuje argument, který by ospravedlnil žádost o azyl,“ prohlásil Romero s tím, že by žena hledaná kvůli vyšetřování tak závažného případu měla být brazilskými úřady automaticky vyhoštěna.

Na palubě letounu, který se zřítil krátce před přistáním u kolumbijského města Medellín, byli kromě posádky brazilští fotbalisté, jejich doprovodný tým a novináři, kteří letěli na finále Jihoamerického poháru. Ze 77 lidí přežilo šest - tři fotbalisté, novinář a dva členové palubního personálu.