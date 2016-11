Bratr se nezabil sám, tvrdí zoufalý muž už čtrnáct let. Chybující policisté ale trestu unikli

Mrtvého bratra Petra našel Jiří Hrubý v brněnském bytě na začátku března před čtrnácti lety. Dodnes si je ale jistý, že právě brněnská policie, která věc opakovaně uzavřela jako sebevraždu, má smrt jeho bratra na svědomí.



Serveru Lidovky.cz se nyní podařilo získat další svědectví o práci brněnských policistů. Hrubý se redakci ozval na základě článku o zoufalé matce Simoně J. (identitu ženy redakce zná, na její přání ji ale neuveřejňuje celou - pozn. red.), která se kvůli údajně zmařenému vyšetřování sporné smrti jejího syna soudí s dvěma ministerstvy kvůli policejnímu postupu. (více o kauze čtěte ZDE)

Legální vražda, nalepil si bratr na auto

Případ, kterým Hrubý žije už více než čtrnáct let, nese podle něj nápadně podobné znaky. „Když jsem to četl, úplně jsem se rozčílil, jde skoro o ten samý případ. Policisté nezajistili některé stopy, ty důležité naopak zničili, ačkoli pro to neměli důvod,“ otevírá znovu pro něj nepříjemnou záležitost Hrubý. O vině policie je natolik přesvědčený, že už několik let jezdí autem s výraznými nálepkami „Legální vražda“ či „Pozor! Policie vraždí a krade“.

Po smrti bratra, kvůli níž se v zoufalosti obrátil na nejrůznější státní instituce, prý našel řadu nesrovnalostí. Například snímky, které sám pořídil hned po nálezu těla, se podle něj neshodují v časových údajích i po obsahové stránce s těmi, které na místě až posléze pořídili kriminalisté. „My našli Petra 1. 3. 2002, policie má na fotkách uvedené datum 28. 2. 2002,“ podivuje se nad jednou z nesrovnalostí.

Případnou chybu v nastavení fotoaparátu však vylučuje na základě dalších detailů. „Důležitý je také snímek domu, neboť nafotit za deště suchý chodník je zkrátka nemožné. Naše policie to ale dokázala,“ rozčiluje se. „To odpovídá tomu, že policie byla přítomna na místě činu den předem,“ tvrdí. Podivuje si i nad tím, že dveře od garsonky nebyly jako vždy zamčené, ale jen zabouchnuté.

Právě klíče jmenuje v souvislosti s tím jako další důkaz. Ty se totiž podle fotek založených ve spisu, který má redakce k dispozici, objevují na nočním stolku. Podle výpovědi Hrubého je přitom on sám, ještě před příjezdem policistů, schoval k sobě. „Vyšel jsem z bytu a na stolku, který měl v chodbě u vchodových dveří, jsem vzal klíče od bytu. Pak jsem za sebou zabouchl dveře a klíče jsem si dal do kapsy,“ líčí s tím, že v době, kdy policisté ohlíželi místo, byly klíče v zámku, u nějž celou dobu stál. Možnost, že by mohly ležet na stolku, tak úplně vylučuje.

Tím ovšem výčet Hrubého nekončí. Co dalšího policii vyčítá? „Po odjezdu policie neměl Petr na krku řetízek, ani provaz, na kterém visel. Policie tvrdila, že je na patologii a patologie tvrdila, že je na policii,“ rozčiluje se.

Vadí mu také, že rodině byla původně odepřena možnost soudní pitvy i otevření rakve, a to prý kvůli značnému stádiu rozkladu těla. „Když jsme se dožadovali soudní pitvy, bylo nám řečeno, že tělo bylo už odvezeno na pohřební místo, a pokud chceme soudní pitvu, která měla být provedena automaticky, musíme požádat policii. Za pitvu bychom prý zaplatili 10 tisíc korun,“ napsal již dříve Hrubý v otevřeném dopise, v němž žádal o pomoc i vládu.

Případ nahlásil také dříve i brněnské policejní inspekci. Následně byla provedena rekonstrukce případu, která podle Hrubého svědčí proti policii. Na posledním verdiktu policie se ale nic nezměnilo - případ znovu uzavřela jako sebevraždu.

Nezajištěné stopy

Až po třinácti a půl letech se Hrubý dočkal prvního zásadního zlomu. To když krajská policie uznala pochybení. „Výsledkem našeho opatření (přezkum podkladových materiálů – pozn. red.) je zjištění, že při ohledání místa nálezu mrtvého Petra Hrubého nebyly zajištěny potřebné kriminalistické stopy, které mohly být vyhledány a zajištěny v kontextu s platnou metodikou pro postup při ohledání,“ napsal v dopise z července roku 2015 náměstek ředitele krajského ředitelství jihomoravské policie Libor Kachlík.

Důsledky pro chybující policisty ovšem vyvozeny nebyly. „Nemohly být přijaty z důvodu délky doby, která uplynula od počátku prověřování,“ zdůvodnila mluvčí jihomoravské policie Štěpánka Komárová. Policisté ovšem museli projít školením, jak pracovat s kriminalistickými stopami na místě činu v případě sporného úmrtí.

Stejný scénář se opakoval i ve velmi podobném případu smrti Aleše A. z Brna, o němž server Lidovky.cz nedávno zevrubně informoval. I tam nebyli chybující policisté nijak potrestáni.

Kontroly mezi policisty, zda zvládnou správně postupovat na místě činu, však byly provedeny opakovaně. Větší důraz na ně pak vedení bezpečnostního sboru začalo klást po semináři o problémech objasňování podezřelých úmrtí v Parlamentu v loňském roce.