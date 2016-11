Británie zvýší výdaje pro boj s ruskými kybernetickými útoky, odhalil šéf tajných služeb

Ministr financí Philip Hammond řekl, že vláda posílí obranu proti kybernetickým útokům, aby ochránila služby i hospodářství. Podpoří přitom podnikatele, aby udělali totéž. „Nebudeme jen bránit náš kybernetický prostor, ale vrátíme úder, pokud nás někdo napadne,“ uvedl Hammond, který zveřejnil i další podrobnosti plánu kabinetu premiérky Theresy Mayové pro boj s kybernetickými útoky.



Today I’ve launched the govt’s cyber security strategy for the next 5 years –underpinned by £1.9bn investment @MSFTBusinessUK #FutureDecoded pic.twitter.com/dsvnGDCE3P