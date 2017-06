Nestabilní Británii čekají další volby, možná už na podzim, říká politolog

LN: Čekal jste tento výsledek?

Ne, protože podobně jako ostatní jsem vycházel z materiálu agentur pro výzkum veřejného mínění. Pro premiérku Theresu Mayovou to je katastrofa, protože splnila pouze minimální cíl zůstat nejsilnější stranou. Ale upřímně, takovýto výsledek se rýsoval. Mayová vedla špatnou kampaň, udělala spoustu chyb a u tématu, kde myslela, že bude bezpečně bodovat – u bezpečnosti –, to nakonec vůbec nedokázala. Ani pro Corbyna nebylo bezpečnostní téma ideální, protože všichni věděli, jak se k těm otázkám v minulosti stavěl. Své postoje ale změnil. Kdyby kampaň trvala ještě týden, věřím, že by Corbyn zvítězil.

LN: Jak by toho dosáhl?

Myslím, že tyto volby byly hodně o osobním přístupu obou lídrů, o jejich věrohodnosti. Corbyn vystupoval jako moudrý dědeček, který je nad věcí, nenechá se vyvést z klidu a dá se s každým do řeči – i třeba o tom, jak na své předzahrádce pěstuje bylinky. To na lidi zabralo a to nadšení, které doprovázelo jeho mítinky a veřejná vystoupení, nebylo hrané. Naopak Mayová se projevila jako chladná a nepřístupná, nedokázala navázat kontakt s voliči. Navíc na mnohé působila jako vypočítavá. Nikdo tak často nevylučoval předčasné volby jako ona, a přesto je nakonec navrhla, když se jí to zdálo výhodné.

Anthony Glees Devětašedesátiletý politolog je profesorem na University of Buckingham v Londýně, kde vede centrum zkoumající činnost tajných služeb a bezpečnostních složek (BUCSIS). Věnuje se ale také srovnávání politických systémů.

LN: Začnou jednání o brexitu, která měla startovat za dva týdny?

Volby nepřinesly jasnou zprávu, jak si přála Mayová, ale uvrhly nás naopak do většího chaosu. Prakticky nikdo neví, co teď bude. Ale o brexitu pochybnosti nemám. Odluka od Evropské unie nastane, ale bude probíhat jinak a mít také jiný výsledek. Tvrdý brexit byl shozen ze stolu. Volby totiž ukázaly, že polovina Britů si nepřeje přetnout vazby s EU, a proto volili Corbyna. Premiérka Mayová se svým kurzem tvrdého brexitu, kdy neustále opakovala, že „žádná dohoda s EU je lepší než špatná“, narazila. Navíc ani v této věci nebyla věrohodná. Vždyť přece loni v referendu podporovala setrvání v EU. Jakýpak tvrdý brexit? Mayová ztratila podle mě morální a politickou autoritu vést příští vládu.

LN: Kdo by ji mohl případně nahradit?

To je těžké, nikomu se do toho nebude chtít. Spíš bych očekával, že pokud někdo přijde na její místo, bude to někdo z tábora těch, kdo podporovali setrvání. Pokud by to měl být někdo z tábora prosazujícího rychlý odchod, byl by to asi nejspíš ministr pro brexit David Davis. Boris Johnson je sice oblíbený, ale hlavně u těch, kdo včera prohráli. I přesto, že byl skoro rok ministrem zahraničních věcí, zůstal ve skutečnosti lehkou váhou, navíc naskočil na protievropský vlak až relativně pozdě.

LN: Nebude teď mít euroskeptické jádro v rámci Konzervativní strany nástroj, jak tlačit vládu k neústupnosti vůči Bruselu?

Nemyslím si. Tvrdému jádru toryů by vyhovovala těsná většina, protože pak by skutečně mohli tlačit na pilu a hrozit, že vládě vypovědí poslušnost. Ale když konzervativci většinu nemají, tyto páky mít nebudou. Navíc loajalitu vůči straně by nedali v sázku.

LN: Jaký očekáváte vývoj ohledně budoucí vládní většiny?

Rýsuje se spojenectví se severoirskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP), asi to ale nebude oficiální koalice, spíš to bude založeno na dohodě o podpoře. I při tomto aranžmá se jeví jako pravděpodobné, že tvrdý brexit nebude. Odporuje to zájmům DUP, která si nemůže přát odluku, jež by znamenala i odchod z celní unie, a tím pádem narušení vazeb na Irskou republiku.

LN: A že by vládu vytvořil Corbyn, který skončil druhý?

Moc tomu nevěřím, ale mohl by se o to pokusit. Ani on ale nebude chtít mít oficiální koalici, ale dohodu v parlamentu, kromě toho bude potřebovat víc partnerů než Mayová a o to těžší to bude. Hodně se počítá s tím, že katolická irská strana Sinn Féin, která vyhrála v sedmi obvodech v Severním Irsku, ale tradičně své zástupce do Westminsteru neposílá, protože autoritu parlamentu neuznává, opět zůstane mimo sněmovnu.

LN: Třeba teď vrátí Corbynovi jeho dávné přátelství a pomohou mu...

Spíš si myslím, že vzhledem k nestabilitě, která nastala, nás čekají další volby, možná už na podzim.

LN: Znamenají výsledky ve Skotsku, že druhé referendum o nezávislosti nebude?

Ano, spadlo to pod stůl. Skotská národní strana (SNP) u voličů narazila. Se ztrátami počítala, protože její obrovský úspěch zpřed dvou let jednoduše nešlo zopakovat. Zajímavé je, že ve všech obvodech, kde kandidovaly její hlavní tváře, Alex Salmond nebo Angus Robertson, zvítězili konzervativci, kteří jsou pro zachování jednoty Spojeného království.