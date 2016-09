Britský velvyslanec před lety tajně konvertoval k islámu. Teď vyvolal pozdvižení poutí do Mekky

Spekulace nejprve vyvolal fotkou, na které s manželkou pózuje v tradičním bílém rouchu příslušejícím poutníkům do Mekky. Na sociální síti Twitter pak arabsky potvrdil svoje konání. „Bůh vám žehnej. Přestoupil jsem k islámu po 30 letech života v muslimských společnostech a před svatbou s mou manželkou Hudou,“ napsal diplomat na svůj účet.



أول سفير بريطاني للمملكة يؤدي فريضة الحج بعد اسلامه:سيمون كوليز مع زوجته السيدة هدي في مكة. الحمدلله pic.twitter.com/Gk3323d3ce — فوزية البكر (@fawziah1) 12. září 2016

Fotku ambasadora s ženou pořídila a na Twitteru zveřejnila aktivistka za ženská práva Fawzia Al-Bakrová. „První britský ambasador absolvoval s ženou pouť do Mekky. Díky Bohu,“ uvedla aktivistka.



Podle dostupných informací Collis konvertoval už v roce 2011 těsně před tím, než se oženil se svou arabskou manželkou. Věděli o tom pouze někteří jeho kolegové, ale nebyla to informace určená pro veřejnost.

Britské ministerstvo zahraničí situaci odmítlo komentovat s tím, že náboženské vyznání je soukromá věc každého diplomata. I samotný Collis odmítl veřejně hovořit o své víře.

@fms144 Thanks for your interest but I won't be doing interviews — Simon Collis (@HMASimonCollis) 13. září 2016

Collis je sice prvním diplomatem, který absolvoval pouť, ale podle britského The Telegraph jeho konvertování není úplně ojedinělé. V minulosti se podle Britů objevily i další případy, kdy velvyslanci přestoupili na muslimskou víru.



V rámci diplomatického světa je podle dostupných informací znám alespoň jeden případ. Bývalý německý velvyslanec v Alžírsku a Maroku a vysoce postavený činitel NATO Wilfried Hofmann konvertoval k sunnitskému islámu, přijal jméno Murad a stal se významným obhájcem islámu a jeho místa v západním světě.

Simon Collis se stal velvyslancem v Saúdské Arábii v minulém roce po dlouhé diplomatické kariéře v jiných zemích Blízkého východu. Svou diplomatickou kariéru započal v Kataru v roce 2005, kde působil dva roky, poté, co strávil dlouhá léta na různých nižších pozicích v dalších zemích v regionu. Nejvýrazněji se do mezinárodního povědomí zapsal v Sýrii, kde byl ambasadorem mezi roky 2007 a 2012. Proslul tvrdou kritikou adresovanou Asadovu režimu poté, co neúměrně zakročil proti občanům demonstrujícím za demokratizaci země. Před tím, než odjel do Saúdské Arábie, ještě dva roky zastával post britského velvyslance v Iráku.

Pouť do Mekky je jedna z náležitostí, které musí za svůj život vykonat alespoň jednou každý muslim. Collis tak byl jedním z téměř dvou milionů poutníků, kteří letos posvátnou povinnost naplnili.